اسكواش - تأهل ثلاثي مصري إلى نصف نهائي السلسلة الختامية

الجمعة، 23 يونيو 2023 - 00:37

كتب : محمد سمير

علي فرج - محمد الشوريجي

اختتمت منافسات ثالث أيام بطولة السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في موسم الاسكواش للرجال والسيدات.

وشهد اليوم الثالث تباين في نتائج اللاعبين المصريين، وتأهل الثلاثي المصري نوران جوهر وعلي فرج لاعبا وادي دجلة ونور الشربيني والبيروفي دييجو إلياس إلى نصف النهائي.

وتقام مباريات البطولة خلال الفترة من 20 إلى 25 يونيو الجاري على ملاعب سوديك في التجمع.

أخبار متعلقة:
اسكواش - انتصار مصطفى عسل وهانيا الحمامي في ثاني أيام السلسلة الختامية اسكواش - جدول مباريات السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في الموسم.. انسحاب الشوربجي اسكواش - تفوق مصري في اليوم الأول من السلسلة الختامية لأفضل ثمانية اسكواش - بمشاركة نصفها من المصريين.. سوديك تستضيف السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين

وشهدت البطولة انسحاب مروان الشوربجي بسبب الإصابة وشارك طارق مؤمن بدلا منه.

وجاء النتائج اليوم كالآتي:

نور الشربيني 2-0 جويل كينج

جورجينا كيندي 2-1 نور الطيب

نوران جوهر 2-0 أوليفيا فليتشر

علي فرج 2-1 محمد الشوربجي

بول كول 2-0 طارق مؤمن

دييجو إلياس 2-0 فيكتور كروين

Image

وتقام البطولة بنظام المجموعتين في كل منافسة من الرجال والسيدات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لنصف النهائي.

وحال انتهى اللقاء بنتيجة 2-0 يحصد الفائز على 4 نقاط والخسارة بلا رصيد من النقاط.

أما إذا انتهت النتيجة بـ 2-1 يحصد الفائز على 3 نقاط والخاسر على نقطة واحدة.

وجاء ترتيب مجموعات الرجال حتى الآن كالآتي:

المجموعة الأولى:

1- دييجو إلياس 9 نقاط من 3 مباريات

2- مصطفى عسل 7 نقاط من مباراتين

3- مازن هشام 4 نقاط من مباراتين

4- فيكتور كروين 0 نقاط من 3 مباريات

Image

المجموعة الثانية:

1- علي فرج 6 نقاط من مباراتين

2 – بول كول 5 نقاط من مباراتين

3- محمد الشوربجي 5 نقاط من مباراتين

4- طارق مؤمن 0 نقطة من مباراتين

أما عن ترتيب السيدات فجاء كالتالي:

المجموعة الأولى:

1-نوران جوهر 9 نقاط من 3 مباريات

2- هانيا الحمامي 7 نقاط من مباراتين

3- نيلي جيليس 3 نقاط من مباراتين

4- أوليفيا فليتشير نقطة من 3 مباريات

Image

المجموعة الثانية:

1-نور الشربيني 7 نقاط من مباراتين

2- جورجينا كيندي 4 نقاط من مباراتين

3- جويل كينج 3 نقاط من مباراتين

4-نور الطيب نقطتان من مباراتين

وينتهي دور المجموعات الجمعة.

اسكواش السلسلة الختامية السلسلة الختامية 2023
نرشح لكم
خالد العوضي: لا يوجد من يفوز بكل البطولات.. وأحمد إسماعيل حر في اختياراته كرة يد - ديفيز: أعلم أننا سننافس في الموسم المقبل والسكين على رقبتنا.. وموقف التدعيمات كرة سلة - أجوستي: ما حققناه في الأهلي عمل جماعي.. والطموح جزء من هويتنا اسكواش - انتصار مصطفى عسل وهانيا الحمامي في ثاني أيام السلسلة الختامية تنس طاولة – بيان من الاتحاد المصري بشأن عدم مشاركة هنا جودة في بطولة إفريقيا سلة - وكيل أوجي مايو: اللاعب لا يريد اتخاذ إجراءات أخرى ضد الزمالك.. وهذا موقف كيجو كرة يد - الاتحاد المصري يعلن تعديل مواعيد القيد لأندية دوري المحترفين والمرتبط يد - منتخب مصر يتأهل للدور الثاني من كأس العالم للشباب بالفوز على السعودية
أخر الأخبار
مؤتمر مدرب الحدود: الأهلي لا يحتاج لهدايا.. وسنلعب لتحسين الصورة 8 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر كولر: المداورة تمهيدا لرحيل حمدي فتحي؟ غير صحيح.. والأحلام سهلة ولكن 8 ساعة | الدوري المصري
عامر حسين لـ في الجول: كاف وافق على مهلة لإرسال أسماء الأندية للمشاركة الإفريقية.. ولكن 8 ساعة | الدوري المصري
اسكواش - تأهل ثلاثي مصري إلى نصف نهائي السلسلة الختامية 8 ساعة | رياضات أخرى
بعد عام من الانتظار.. طاهر محمد طاهر يسجل هدفه الأول في الدوري 9 ساعة | الكرة المصرية
لأول مرة هذا الموسم.. طارق مجدي حكما للقاء الزمالك وفاركو في كأس مصر 9 ساعة | الكرة المصرية
بهدف كولومبي.. المقاولون العرب لربع نهائي كأس مصر على حساب سيراميكا 9 ساعة | الكرة المصرية
ما بعد الممر.. الأهلي يسترد الصدارة ويحسم هبوط حرس الحدود بثلاثية 9 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 2 خبر في الجول - 3 بنود تخص إنبي في انتقال حمدي فتحي من الأهلي إلى الوكرة 3 بعد خطاب كاف للاتحادات.. تعرف على الأقرب للمشاركة في البطولات الإفريقية من مصر بالموسم المقبل 4 مؤتمر فيتوريا: هذا قائد المنتخب في غياب صلاح.. ولذلك لم نلعب ضد خصم أقوى