اسكواش - تأهل ثلاثي مصري إلى ربع نهائي السلسلة الختامية

اختتمت منافسات ثالث أيام بطولة السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في موسم الاسكواش للرجال والسيدات.

وشهد اليوم الثالث تباين في نتائج اللاعبين المصريين، وتأهل الثلاثي المصري نوران جوهر وعلي فرج لاعبا وادي دجلة ونور الشربيني والبيروفي دييجو إلياس إلى نصف النهائي.

وتقام مباريات البطولة خلال الفترة من 20 إلى 25 يونيو الجاري على ملاعب سوديك في التجمع.

وشهدت البطولة انسحاب مروان الشوربجي بسبب الإصابة وشارك طارق مؤمن بدلا منه.

وجاء النتائج اليوم كالآتي:

نور الشربيني 2-0 جويل كينج

جورجينا كيندي 2-1 نور الطيب

نوران جوهر 2-0 أوليفيا فليتشر

علي فرج 2-1 محمد الشوربجي

بول كول 2-0 طارق مؤمن

دييجو إلياس 2-0 فيكتور كروين

وتقام البطولة بنظام المجموعتين في كل منافسة من الرجال والسيدات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لنصف النهائي.

وحال انتهى اللقاء بنتيجة 2-0 يحصد الفائز على 4 نقاط والخسارة بلا رصيد من النقاط.

أما إذا انتهت النتيجة بـ 2-1 يحصد الفائز على 3 نقاط والخاسر على نقطة واحدة.

وجاء ترتيب مجموعات الرجال حتى الآن كالآتي:

المجموعة الأولى:

1- دييجو إلياس 9 نقاط من 3 مباريات

2- مصطفى عسل 7 نقاط من مباراتين

3- مازن هشام 4 نقاط من مباراتين

4- فيكتور كروين 0 نقاط من 3 مباريات

المجموعة الثانية:

1- علي فرج 6 نقاط من مباراتين

2 – بول كول 5 نقاط من مباراتين

3- محمد الشوربجي 5 نقاط من مباراتين

4- طارق مؤمن 0 نقطة من مباراتين

أما عن ترتيب السيدات فجاء كالتالي:

المجموعة الأولى:

1-نوران جوهر 9 نقاط من 3 مباريات

2- هانيا الحمامي 7 نقاط من مباراتين

3- نيلي جيليس 3 نقاط من مباراتين

4- أوليفيا فليتشير نقطة من 3 مباريات

المجموعة الثانية:

1-نور الشربيني 7 نقاط من مباراتين

2- جورجينا كيندي 4 نقاط من مباراتين

3- جويل كينج 3 نقاط من مباراتين

4-نور الطيب نقطتان من مباراتين

وينتهي دور المجموعات الجمعة.