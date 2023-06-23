بعد عام من الانتظار.. طاهر محمد طاهر يسجل هدفه الأول في الدوري

وأخيرا، سجل طاهر محمد طاهر هدفه الأول في الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

جاء ذلك حين سجل ثالث أهداف الأهلي أمام حرس الحدود، في الدقيقة 65 بتسديدة قوية بعد تمريرة من محمد مجدي أفشة.

وفاز الأهلي على حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 16، والتي جمعتهما على استاد الكلية الحربية.

الهدف كان الأول على الإطلاق لجناح الأهلي في الدوري المصري لهذا الموسم.

video:1

بتسديدة صاروووخية 💥🦅 طاهر محمد طاهر يسجل الهدف الثالث للأهلي في مرمى حرس الحدود #ONTime_Sports pic.twitter.com/1MVwmVMjTz — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 22, 2023

وهي المساهمة التهديفية الثانية من طاهر محمد طاهر في الدوري، بعد صناعته لهدف أمام المقاولون العرب في الجولة الـ 17، في المباراة التي أقيمت يوم 7 مارس الماضي.

ونال طاهر مشاركته رقم 12 في الدوري هذا الموسم، والسادسة بصفة أساسية.

ويرجع آخر هدف سجله طاهر في الدوري المصري إلى 29 يونيو 2022 أمام سموحة في الجولة 23 من الموسم الماضي.

وحقق الأهلي فوزه السابع على التوالي في الدوري المصري، واستمر بلا هزيمة.

الأهلي رفع رصيده إلى 65 نقطة في صدارة الدوري، بفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي لعب 5 مباريات أكثر.

فيما تأكد هبوط حرس الحدود رسميا بالمركز الثامن عشر والأخير، حيث تجمد رصيده عند 20 نقطة.