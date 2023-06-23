لأول مرة هذا الموسم.. طارق مجدي حكما للقاء الزمالك وفاركو في كأس مصر
الجمعة، 23 يونيو 2023 - 00:11
كتب : FilGoal
يدير طارق مجدي مباراة الزمالك وفاركو تحكيميا في دور الـ 16 من كأس مصر.
ويستعد الزمالك للقاء فاركو الجمعة على استاد القاهرة في التاسعة والنصف مساءً.
ويعاون مجدي كل من أحمد نوفل وأسامة عبد اللطيف، ويتواجد مصطفى عثمان حكم رابع.
وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمد علاء هاشم ويعاونه مصطفى عطية.
وأدار مجدي 13 مباراة الموسم الحالي في الدوري المصري أشهر خلالها 42 بطاقة صفراء و3 حمراء واحتسب 6 ركلات جزاء.
ولم يُدر مجدي أي مباراة للزمالك الموسم الجاري في الدوري أو الكأس.
وأدار مباراة واحدة لفاركو انتهت بهزيمة الفريق من الأهلي بنتيجة 2-1 في الجولة الثامنة من الدوري.
وسبق أن أرسل الزمالك خطابا لرابطة الأندية يطالب فيها عدم إسناد أي مباراة للفريق يديرها مجدي على تقنية الفيديو في ديسمبر 2022. (طالع التفاصيل)
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