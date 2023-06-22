بهدف كولومبي.. المقاولون العرب لربع نهائي كأس مصر على حساب سيراميكا

الخميس، 22 يونيو 2023 - 23:57

كتب : FilGoal

لويس إدوارد مع المقاولون العرب أمام الأهلي

تأهل المقاولون العرب لربع نهائي كأس مصر بإقصاء سيراميكا كليوباترا من دور الـ 16 على استاد القاهرة بهدف دون رد.

سجل الهدف الوحيد في المباراة: لويس إدوارد هينستروزا.

ووصل ذئاب الجبل للمرة الـ 11 منذ بداية الألفية إلى ربع نهائي كأس مصر.

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ومنذ بداية الألفية وصل المقاولون العرب للمربع الذهبي 10 مرات آخرها موسم 2021-22 وخسر من الأهلي بركلات الجزاء.

ورفع الكولومبي صاحب الـ 30 عاما مساهماته التهديفية مع ذئاب الجبل إلى 40 هدفا في جميع المسابقات منذ موسم 2018-19 بتسجيل 17 هدفا وصنع 23.

ويتفوق المقاولون على سيراميكا في المواجهات المباشرة، حيث فاز مرتين مقابل فوز لسيراميكا وتعادلا سويا في 4 مباريات من قبل.

ينتظر المقاولون العرب الفائز من مباراة الغد بين الزمالك وفاركو.

وأصبح المقاولون ثالث المتأهلين بعد إنبي وبيراميدز.

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التشكيل

قاد أحمد ياسر ريان هجوم سيراميكا كليوباترا فيما قاد مامادو نياص وجون أوكلي هجوم المقاولون العرب.

وبدأ محمد شوقي غريب في وسط الأصفر والأسود، فيما بدأ أحمد رمضان في دفاع سيراميكا رفقة رجب نبيل.

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وصف المباراة

9 دقائق فقط وسقط أحمد ريان أرضا متأثرا بإصابة عضلية وخرج على إثرها وشارك محمد متولي عوضا عنه في أول تغيير في اللقاء.

الشوط الأول ظل هادئا بين الفريقين دون خطورة على مرمى محمود أبو السعود أو محمد بسام.

في الشوط الثاني تصدت العارضة لتسديدة أحمد القرموطي من خارج منطقة الجزاء ليظل التعادل سائدا في الدقيقة 55.

وبعد 10 دقائق أصيب أحمد علاء في الرأس وسالت الدماء من رأسه بعد تدخل قوي بالمرفق من زميله عبد الرحمن خالد.

وفي الدقيقة 75 انفرد لويس إدوارد بعد بينية من أحمد علاء وسدد على يمين محمد بسام مسجلا هدف اللقاء الوحيد.

واعترض لاعبي سيراميكا بداعي وجود خطأ في بداية الهجمة لكن الحكم احتسب الهدف في النهاية.

وأهدر مامادو نياص فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 86 وتألق بسام في التصدي لتسديدة الموريتاني لتنتهي المباراة بفوز ذئاب الجبل.

المقاولون العرب سيراميكا كأس مصر
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