ما بعد الممر.. الأهلي يسترد الصدارة ويحسم هبوط حرس الحدود بثلاثية

في أولى مبارياته بعد العودة من التتويج بدوري أبطال إفريقيا، تغلب الأهلي على حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 16 للدوري المصري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي محمود بن والي "هدف عكسي" في الدقيقة 4، وأحمد عبد القادر في الدقيقة 56، وطاهر محمد طاهر في الدقيقة 65.

وشهدت المباراة إقامة لاعبو حرس الحدود ممرا شرفيا للاعبي الأهلي، عقب فوز الفريق الأحمر بدوري الأبطال على حساب الوداد المغربي.

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ممر شرفي لأبطال إفريقيا. 🔴🦅🌍



تحية خاصة من لاعبي حرس الحدود للاعبي الأهلي قبل بداية اللقاء. 🤝👏pic.twitter.com/bIngPF0o0D — FilGoal (@FilGoal) June 22, 2023

وفاز محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي بجائزة رجل المباراة، بعد صناعته للهدفين الثاني والثالث.

وحقق الأهلي فوزه السابع على التوالي في الدوري المصري، واستمر بلا هزيمة.

الأهلي رفع رصيده إلى 65 نقطة في صدارة الدوري، بفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي لعب 5 مباريات أكثر.

فيما تأكد هبوط حرس الحدود رسميا بالمركز الثامن عشر والأخير، حيث تجمد رصيده عند 20 نقطة.

نيران مبكرة

أتى الهدف الأول بإبعاد من محمود بن والي للكرة، ولكنها غافلت الحارس المتقدم محمد فوزي، لتسكن الكرة شباكه في الدقيقة 4.

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بدري بدري 🦅💥 الأهلي يسجل الهدف الأول في مرمى حرس الحدود بخطأ من المدافع بن والي #ONTime_Sports pic.twitter.com/k9LvkVj5qc — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 22, 2023

وحاول محمد شريف من بينية عمرو السولية في الدقيقة 7، ولكن تصدى فوزي للتسديدة.

أولى محاولات الحدود الجادة أمام الأهلي أتت بركلة ثابتة أرسلها محمد رضا وحولها إبراهيم القاضي برأسية ولكن أمسك بها الحارس محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 21 حاول شريف مجددا من بينية أفشة، ولكن تسديدته ارتطمت بقدم إسلام عبد الله ومرت لخارج الملعب.

وسدد طاهر محمد طاهر في الدقيقة 27 كرة قوية من داخل المنطقة ولكن تصدى لها محمد فوزي.

فيما حاول أحمد عبد القادر على حدود المنطقة في الدقيقة 34، ليبعدها إسلام عبد الله بقدمه مرة أخرى.

وسدد أفشة من الخارج في الدقيقة 42، ولكن تمكن فوزي من الإمساك بالكرة.

وأتى الهدف الثاني -للمرة الأولى- بتوقيع محمد شريف بعد انفراد وتحرك خاطئ من الحارس، ولكن بمراجعة الهدف تم إلغاؤه بداعي التسلل.

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🦅🎥 محمد شريف يسجل هدف للأهلي ولكن الفار يتدخل ويلغى الهدف بداعي التسلل! #ONTime_Sports pic.twitter.com/ckPWv4ktGS — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 22, 2023

إصابة وحسم

بدأ محمد مكي مدرب حرس الحدود ثاني أشواط المباراة بإشراك خالد سامي بدلا من محمود بن والي.

وفي الدقيقة 52 سقط عمرو السولية مصابا، ليغادر الملعب في الدقيقة 55 ويحل أليو ديانج بدلا منه.

وأتى الهدف الثاني للأهلي ببينية أفشة وتوقيع عبد القادر بلمسة واحدة رائعة في الدقيقة 56.

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تصوووووية غير عادية 🦅😮 أحمد عبد القادر يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى حرس الحدود بطريقة مميزة #ONTime_Sports pic.twitter.com/iUyHtWK9Hn — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 22, 2023

وأتى الثالث بتسديدة قوية من طاهر محمد طاهر، بعد تمريرة حاسمة من أفشة في الدقيقة 65.

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بتسديدة صاروووخية 💥🦅 طاهر محمد طاهر يسجل الهدف الثالث للأهلي في مرمى حرس الحدود #ONTime_Sports pic.twitter.com/1MVwmVMjTz — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 22, 2023

وسقط محمد الشناوي مصابا في الدقيقة 71، ثم عاد لاستكمال المباراة بعد 3 دقائق.

وأجرى مارسيل كولر مدرب الأهلي تبديلا ثلاثيا بخروج شريف وأفشة ومحمد عبد المنعم، ونزول بيرسي تاو ومحمد فخري وياسر إبراهيم.

فيما حل كريم الدبيس بدلا من علي معلول في الدقيقة 84.

































































































































الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة في صدارة الدوري، بفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي لعب 5 مباريات أكثر.

فيما تأكد هبوط حرس الحدود رسميا بالمركز الثامن عشر والأخير، حيث تجمد رصيده عند 20 نقطة.