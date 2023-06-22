أولمبي الشلف يتوج بلقب كأس الجزائر للمرة الثانية ويحجز مقعدا في الكونفدرالية

توج أولمبي الشلف بلقب كأس الجزائر 2022-23 بالفوز على شباب بلوزداد بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية، وحجز مقعده في الكونفدرالية الموسم المقبل.

وتوج الفريق الذي تأسس عام 1947 باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2004-05.

الفريق المُلقب بـ "أبناء لصنام" حقق اللقب بعد الوصول لشوطين إضافيين حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب "ميلود هدفي" في مدينة وهران.

كتيبة عبد القادر عمراني المدير الفني لأولمبي الشلف تأخرت في النتيجة في الدقيقة الثامنة بهدف ليونيل وامبا لاعب شباب بلوزداد من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 67 سجل توفيق عدادي هدف التعادل برأسية بعدما مهدها له زميله برأسية متقنة.

وفي الشوط الإضافي الأول سجل إبراهيم مرسلي هدف الفوز باللقب في الدقيقة 94 بتسديدة على الطائر ارتدت من الحارس وسددها مجددا في الشباك.

المباراة شهدت حضور عبد المجيد تبون رئيس الجزائر وكذلك جمال بلماضي المدير الفني لثعالب الصحراء.

وحجز أولمبي الشلف مقعدا في كأس الكونفدرالية الموسم المقبل للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 2007 وتوقف مشواره حينها في الدور الثاني.

وسبق أن تأهل الفريق للكونفدرالية من قبل في 2006، ويعد أبرز إنجاز قاري للفريق الوصول لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لعام 2012.

ويعد أبرز إنجاز للفريق هو تحقيق لقب الدوري موسم 2010-11.

وحقق شباب بلوزداد آخر لقب لكأس الجزائر في 2019 حيث ألغيت نسخة 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولم تُقم مسابقتي 2021 و2022 بسبب تضارب المواعيد.

ويتصدر تاريخيا شباب بلوزداد ومولودية الجزائر ووفاق سطيف ترتيب الأكثر تتويجا بلقب الكأس برصيد 8 ألقاب لكل فريق.