موندو: تمت.. بوسكيتس إلى إنتر ميامي ليزامل ميسي

الخميس، 22 يونيو 2023 - 23:04

كتب : FilGoal

سيرجيو بوسكيتس

أتم إنتر ميامي اتفاقه مع سيرجيو بوسكيتس على الانضمام إليه في الصيف الجاري في صفقة انتقال حر.

وحسبما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها اليوم الخميس فإن النادي الأمريكي أتم كافة اتفاقاته مع ممثلي بوسكيتس لينضم لهم بعقد يمتد لعامين ونصف.

وأشار التقرير إلى أن قرار ليونيل ميسي بالانتقال لإنتر ميامي ساهم في إعطاء دفعة قوية للمفاوضات بين بوسكيتس والنادي الأمريكي.

أخبار متعلقة:
بعد 6 أشهر.. أفشة يصنع للمرة الأولى في الدوري ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 مالك تشيلسي يشتري نادي ستراسبورج الفرنسي

ويعد بوسكيتس من ناشئي برشلونة وتم تصعيده للفريق الأول في عام 2008 تحت قيادة بيب جوارديولا.

اللاعب صاحب الـ34 عاما خاض مع برشلونة 772 مباراة سجل خلالهم 18 هدفا وصنع 45 آخرين.

وتوج بوسكيتس مع برشلونة بالدوري الإسباني تسع مرات، وسبع مرات لكأس الملك ومثلهم لكأس السوبر الإسباني.

كما توج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات ومثلهم لكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

بوسكيتس إنتر ميامي
نرشح لكم
تقرير يكشف ما قاله ميسي لـ مبابي: أفضل ذهابك إلى برشلونة.. ولكن جدول ريال مدريد - ثلاث مواجهات أولى خارج ملعبه.. ولقاءات قوية في البداية جدول برشلونة - حامل اللقب يستهل مشواره ضد خيتافي.. ومواجهة صعبة في الختام الدوري الإسباني - الكشف عن جدول المباريات وختام المسابقة.. وموعد الكلاسيكو ألفيش يكسر الصمت بعد 6 أشهر ويكشف ما دار في الملهى الليلي بقضية الاغتصاب فايزة العماري.. قصة صعود والدة مبابي التي تلاعبت بريال مدريد وسان جيرمان رومانو: تمت.. جوندوجان إلى برشلونة سكاي: رافاييل بينيتيز يقترب من تدريب سيلتا فيجو
أخر الأخبار
بعد موسم واحد في الممتاز.. حرس الحدود أول الهابطين إلى دوري المحترفين 19 ثاتيه | الدوري المصري
لن يعود إلى ميلانو من إسطنبول.. دجيكو ينضم إلى فنربخشة 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
أولمبي الشلف يتوج بلقب كأس الجزائر للمرة الثانية ويحجز مقعدا في الكونفدرالية 19 دقيقة | الوطن العربي
موندو: تمت.. بوسكيتس إلى إنتر ميامي ليزامل ميسي 23 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد 6 أشهر.. أفشة يصنع للمرة الأولى في الدوري 24 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 35 دقيقة | السعودية
مالك تشيلسي يشتري نادي ستراسبورج الفرنسي 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
عبد الله جمعة وشبانة.. في الجول يكشف أسباب غياب 9 لاعبين من الزمالك أمام فاركو ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 2 خبر في الجول - 3 بنود تخص إنبي في انتقال حمدي فتحي من الأهلي إلى الوكرة 3 بعد خطاب كاف للاتحادات.. تعرف على الأقرب للمشاركة في البطولات الإفريقية من مصر بالموسم المقبل 4 مؤتمر فيتوريا: هذا قائد المنتخب في غياب صلاح.. ولذلك لم نلعب ضد خصم أقوى