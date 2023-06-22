موندو: تمت.. بوسكيتس إلى إنتر ميامي ليزامل ميسي

أتم إنتر ميامي اتفاقه مع سيرجيو بوسكيتس على الانضمام إليه في الصيف الجاري في صفقة انتقال حر.

وحسبما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها اليوم الخميس فإن النادي الأمريكي أتم كافة اتفاقاته مع ممثلي بوسكيتس لينضم لهم بعقد يمتد لعامين ونصف.

وأشار التقرير إلى أن قرار ليونيل ميسي بالانتقال لإنتر ميامي ساهم في إعطاء دفعة قوية للمفاوضات بين بوسكيتس والنادي الأمريكي.

ويعد بوسكيتس من ناشئي برشلونة وتم تصعيده للفريق الأول في عام 2008 تحت قيادة بيب جوارديولا.

اللاعب صاحب الـ34 عاما خاض مع برشلونة 772 مباراة سجل خلالهم 18 هدفا وصنع 45 آخرين.

وتوج بوسكيتس مع برشلونة بالدوري الإسباني تسع مرات، وسبع مرات لكأس الملك ومثلهم لكأس السوبر الإسباني.

كما توج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات ومثلهم لكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.