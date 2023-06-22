بعد 6 أشهر.. أفشة يصنع للمرة الأولى في الدوري

عاد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي لصناعة الأهداف في الدوري المصري الممتاز مرة أخرى.

جاء ذلك في مباراة الأحمر أمام حرس الحدود، المؤجلة من الجولة الـ 16 للمسابقة.

الهدف الذي صنعه أفشة ببينية رائعة في الدقيقة 56، سجله أحمد عبد القادر بلمسة مميزة في الشباك، ثم صنع هدف طاهر محمد طاهر في الدقيقة 65.

تصوووووية غير عادية 🦅😮 أحمد عبد القادر يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى حرس الحدود بطريقة مميزة #ONTime_Sports pic.twitter.com/iUyHtWK9Hn — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 22, 2023

وهذه هي الصناعة الأولى لأفشة في الدوري المصري منذ ديسمبر الماضي.

تحديدا صنع أفشة في فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الجولة الرابعة، والتي أقيمت في 12 ديسمبر 2022، أي منذ قرابة 6 أشهر و10 أيام.

بتسديدة صاروووخية 💥🦅 طاهر محمد طاهر يسجل الهدف الثالث للأهلي في مرمى حرس الحدود #ONTime_Sports pic.twitter.com/1MVwmVMjTz — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 22, 2023

وهذه هي صناعة أفشة الرابعة في الدوري هذا الموسم، وأول مرة يصنع هدفين في مباراة واحدة بالدوري منذ مواجهة الداخلية في الجولة الثالثة، والتي ترجع إلى 2 نوفمبر 2022.

أما آخر مساهمة تهديفية لصانع الألعاب في الدوري، فترجع إلى 26 مايو الماضي حين سجل في شباك طلائع الجيش، خلال انتصار الأحمر بهدفين دون رد.