بعد 6 أشهر.. أفشة يصنع للمرة الأولى في الدوري

الخميس، 22 يونيو 2023 - 23:04

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - الأهلي

عاد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي لصناعة الأهداف في الدوري المصري الممتاز مرة أخرى.

جاء ذلك في مباراة الأحمر أمام حرس الحدود، المؤجلة من الجولة الـ 16 للمسابقة.

الهدف الذي صنعه أفشة ببينية رائعة في الدقيقة 56، سجله أحمد عبد القادر بلمسة مميزة في الشباك، ثم صنع هدف طاهر محمد طاهر في الدقيقة 65.

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وهذه هي الصناعة الأولى لأفشة في الدوري المصري منذ ديسمبر الماضي.

تحديدا صنع أفشة في فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الجولة الرابعة، والتي أقيمت في 12 ديسمبر 2022، أي منذ قرابة 6 أشهر و10 أيام.

وهذه هي صناعة أفشة الرابعة في الدوري هذا الموسم، وأول مرة يصنع هدفين في مباراة واحدة بالدوري منذ مواجهة الداخلية في الجولة الثالثة، والتي ترجع إلى 2 نوفمبر 2022.

أما آخر مساهمة تهديفية لصانع الألعاب في الدوري، فترجع إلى 26 مايو الماضي حين سجل في شباك طلائع الجيش، خلال انتصار الأحمر بهدفين دون رد.

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