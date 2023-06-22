مالك تشيلسي يشتري نادي ستراسبورج الفرنسي

وافق ملاك تشيلسي بقيادة تود بويلهي على شراء نادي ستراسبورج الفرنسي.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقرير لها اليوم الخميس فإنه من غير المعروف الحصة التي تم شراؤها بيد كونها تقترب من 100%.

وأوضح التقرير أن الصفقة كلفت خزائن تشيلسي ما يصل لـ75 مليون يورو.

وقال رئيس ستراسبورج مارك كيلير: "هذا يوم هام لستراسبورج".

وواصل "لم يكن هناك ظرف مادي طارئ للموافقة على البيع لكن كنا على علم بأن النادي وصل إلى سقف طموحه ويحتاج للاستثمارات للتطوير".

وأردف "إنه شيء كنت أفكر فيه وأصدقائي المساهمين خلال العامين الماضيين، لقد بنينا ناد يتمتع بصحة جيدة على جميع المستويات ويتم إدارته بشكل جيد".

فيما قال ممثل من شركة "بلو كو" التي اشترت تشيلسي: "إنه لشرف لنا أن نكون جزءا من هذا النادي التاريخي".

وواصل "نحن ملتزمون بالحفاظ على تراث النادي والعمل بشكل وثيق مع مارك ومجلس الإدارة لمواصلة العمل المتميز الذين قاموا به".

وأتم "هذا الاستثمار سيعزز وجودنا في كرة القدم الأوروبية إلى جانب ملكيتنا لتشيلسي نعتقد انه سيخلق فرصا هائلة لتبادل المعرفة والخبرة".

وسبق وقال بويلهي إن فكرة الاستحواذ على أكثر من نادي جيدة للاعبين الشباب لمساعدتهم في اكتساب الخبرات.