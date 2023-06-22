كيتا يتولى قيادة الأوليمبي

الخميس، 22 يونيو 2023 - 21:54

كتب : هاني العوضي

الأوليمبي

أعلن النادى الأوليمبي عن عدة تعيينات في الجهاز الفني وقطاع الناشئين، أبرزها تولي محمد كيتا لقيادة الفريق الأول.

جاء ذلك في بيان رسمي من مجلس إدارة النادي برئاسة ناصر الشاذلي، وتم الإعلان فيه عن تعيين:

محمد كيتا - المدير الفني للفريق الأول

محمد عبد المنعم - رئيس قطاع الناشئين

عبد الله محمد - مدير مدرسة الكرة

عصام أبو يوسف - مدير القطاع الموازي لكرة القدم.

كما أوضح النادي أنه جاري تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية في الفترة المقبلة.

وسيتم الإعلان عن قوام الأجهزة فور اعتمادها رسميا من مجلس إدارة النادي الأوليمبي.

ومن المقرر أن تبدأ تدريبات الفريق عقب نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأنهى الأوليمبي مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية بالمركز التاسع غير المؤهل لدوري المحترفين، الذي سيصبح الدرجة الأدنى مباشرة للدوري المصري الممتاز.

الدرجة الثانية محمد كيتا الأوليمبي
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