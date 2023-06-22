انتهت كأس مصر - سيراميكا (0) (1) المقاولون.. ذئاب الجبل لربع النهائي

الخميس، 22 يونيو 2023 - 21:31

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - سيراميكا كليوباترا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب في ثالث مباريات دور الـ 16 من كأس مصر.

يذكر أن الفريقان التقيا الموسم الجاري في الدوري وانتهى لقاء الدور الأول بفوز ذئاب الجبل بنتيجة 2-1 وتعادلا سلبيا في الدور الثاني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

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انتهت.. ذئاب الجبل لربع نهائي كأس مصر

ق 86: محمد بسام يتألق ويمنع انفراد تام من مامادو نياص

ق 75: جووول لويس إدوارد ينفرد ويسجل الهدف للمقاولون العرب

ق 65: إصابة أحمد علاء في الرأس بعد تدخل قوي بالمرفق من زميله عبد الرحمن خالد.

ق 55: العارضة تمنع صاروخ القرموطي من الهدف الأول لسيراميكا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: لا خطورة حقيقية على مرمى الفريقين

ق 9: خروج أحمد ريان بسبب إصابة عضلية تعرض لها ومشاركة محمد متولي "كناريا".

بداية اللقاء

سيراميكا كليوباترا كأس مصر المقاولون العرب
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