التشكيل - ياسر ريان يقود سيراميكا.. وثنائي هجومي لـ المقاولون العرب

الخميس، 22 يونيو 2023 - 21:16

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - سيراميكا كليوباترا

يقود أحمد ياسر ريان هجوم سيراميكا كليوباترا فيما يقود مامادو نياص وجون أوكلي هجوم المقاولون العرب.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي ثالث مباريات ثمن نهائي كأس مصر بين الفريقين.

وتأهل ناديا إنبي وبيراميدز لربع النهائي على حساب فيوتشر والاتحاد على الترتيب.

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وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني – أحمد رمضان - رجب نبيل - محمد شكري

الوسط: محمد توني – محمد عادل - أحمد القرموطي

الهجوم: ميدو جابر - أحمد ياسر ريان – عبد الرحمن رمضان "بودي"

فيما جاء تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أمير عابد – أحمد علاء – فاروقا نور الدين

الوسط: محمد شوقي غريب - أحمد الشيمي – عبد الرحمن خالد – عمر فتحي – محمد هاني

الهجوم: مامادو نياص – جون أوكلي

يذكر أن الفريقان التقيا الموسم الجاري في الدوري وانتهى لقاء الدور الأول بفوز ذئاب الجبل بنتيجة 2-1 وتعادلا سلبيا في الدور الثاني.

المقاولون العرب سيراميكا كليوبترا كأس مصر
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