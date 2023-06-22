تقرير يكشف ما قاله ميسي لـ مبابي: أفضل ذهابك إلى برشلونة.. ولكن

الخميس، 22 يونيو 2023 - 21:01

كتب : FilGoal

كيليان مبابي وليونيل ميسي - الأرجنتين - فرنسا

يبدو أن ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الجديد وجه رسالة إلى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان قبل رحيل الأرجنتيني عن فريق العاصمة الفرنسية.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

باريس سان جيرمان

ووفقا لموقع "ديفنسا سنترال" الإسباني في تقرير له فقد طلب ميسي من مبابي الذهاب إلى برشلونة ولكنه لم يمانع انتقاله إلى ريال مدريد.

ووفقا للتقرير فقد قال ميسي لمبابي: "أفضل ذهابك إلى برشلونة".

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واستدرك "لكن إن كنت ترغب في الانتقال إلى ريال مدريد قم بذلك، فأنت تستحق مشروعا فائزا".

وتزامل ميسي مع مبابي لعامين في صفوف سان جيرمان بعدما انضم ليونيل إلى باريس في صفقة انتقال حر قادما من برشلونة.

وارتبط مبابي بالرحيل عن سان جيرمان الصيف الجاري والانتقال إلى ريال مدريد.

ويمتد تعاقد مبابي مع سان جيرمان حتى نهاية الموسم المقبل وأخبر ناديه بعدم نيته مد العقد حتى 2025.

ميسي سان جيرمان برشلونة ريال مدريد مبابي
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