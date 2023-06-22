تشكيل حرس الحدود - زيكو وإيمانويل يقودان الهجوم أمام الأهلي

الخميس، 22 يونيو 2023 - 20:31

كتب : FilGoal

فريق حرس الحدود

أعلن محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة المؤجلة من الجولة الـ 16 على استاد الكلية الحربية.

وجاء تشكيل الحدود كالتالي:

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - 3 بنود تخص إنبي في انتقال حمدي فتحي من الأهلي إلى الوكرة الأهلي يبدأ إجراءات التعاقد لإنشاء الفرع الخامس في العلمين الجديدة أمين عمر يدير مباراة حرس الحدود والأهلي مران الأهلي - اجتماع مع اللاعبين في ختام الاستعدادات للقاء حرس الحدود

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: محمد رضا – محمود بن والي – إبراهيم القاضي – أحمد شديد قناوي

الوسط: إسلام عبد الله – غريب ياسر – مصطفى جمال

الهجوم: وجيه عبد الحكيم – إيمانويل ديفيد – مصطفى زيكو

البدلاء: كريم عماد – خالد سامي – مؤمن عوض – حامد الجابري – أحمد قاسم – كينجسلي كوكو – فلانتين أودو – أحمد داوودا – إسلام جمال

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 62 نقطة من 24 مباراة، بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر الذي لعب 6 مباريات أكثر.

أما حرس الحدود فيتذيل جدول الترتيب في المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة، وعدم فوزه اليوم يعني تأكد هبوطه إلى دوري المحترفين بصورة رسمية.

الأهلي الدوري المصري حرس الحدود تشكيل الحدود
نرشح لكم
للمرة الرابعة هذا الموسم.. الأهلي الأكثر استفادة من الأهداف العكسية باتشيكو: توقعت صعوبة مواجهة الاتحاد.. وبيراميدز كان الأخطر من البداية للنهاية مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) حرس الحدود.. ضغط أحمر تشكيل الأهلي - مداورة كبرى.. 8 تعديلات من كولر أمام حرس الحدود مصدر من الزمالك لـ في الجول: التأني في تدعيم حراسة المرمى لحين حسم مصير عواد وأحمد نادر مواعيد مباريات الخميس 22 يونيو 2023.. الأهلي في الدوري ومواجهتان بكأس مصر خبر في الجول - الزمالك يجدد تعاقد المثلوثي ليكيب: ميلان يتفوق على برشلونة وباريس سان جيرمان في صراع ضم موهبة تركيا
أخر الأخبار
للمرة الرابعة هذا الموسم.. الأهلي الأكثر استفادة من الأهداف العكسية 5 دقيقة | الدوري المصري
باتشيكو: توقعت صعوبة مواجهة الاتحاد.. وبيراميدز كان الأخطر من البداية للنهاية 5 دقيقة | الدوري المصري
كيتا يتولى قيادة الأوليمبي 16 دقيقة | الدرجة الثانية
قائمة الزمالك - ظهور عمرو السيسي الأول مع أوسوريو.. ومدافع شاب أمام فاركو 18 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس مصر - سيراميكا (0) (0) المقاولون.. هدوء دون خطورة 40 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) حرس الحدود.. ضغط أحمر 46 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - ياسر ريان يقود سيراميكا.. وثنائي هجومي لـ المقاولون العرب 54 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير يكشف ما قاله ميسي لـ مبابي: أفضل ذهابك إلى برشلونة.. ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 2 خبر في الجول - 3 بنود تخص إنبي في انتقال حمدي فتحي من الأهلي إلى الوكرة 3 بعد خطاب كاف للاتحادات.. تعرف على الأقرب للمشاركة في البطولات الإفريقية من مصر بالموسم المقبل 4 مؤتمر فيتوريا: هذا قائد المنتخب في غياب صلاح.. ولذلك لم نلعب ضد خصم أقوى