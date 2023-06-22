تشكيل حرس الحدود - زيكو وإيمانويل يقودان الهجوم أمام الأهلي

أعلن محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة المؤجلة من الجولة الـ 16 على استاد الكلية الحربية.

وجاء تشكيل الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: محمد رضا – محمود بن والي – إبراهيم القاضي – أحمد شديد قناوي

الوسط: إسلام عبد الله – غريب ياسر – مصطفى جمال

الهجوم: وجيه عبد الحكيم – إيمانويل ديفيد – مصطفى زيكو

البدلاء: كريم عماد – خالد سامي – مؤمن عوض – حامد الجابري – أحمد قاسم – كينجسلي كوكو – فلانتين أودو – أحمد داوودا – إسلام جمال

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 62 نقطة من 24 مباراة، بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر الذي لعب 6 مباريات أكثر.

أما حرس الحدود فيتذيل جدول الترتيب في المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة، وعدم فوزه اليوم يعني تأكد هبوطه إلى دوري المحترفين بصورة رسمية.