تشكيل الأهلي - مداورة كبرى.. 8 تعديلات من كولر أمام حرس الحدود

الخميس، 22 يونيو 2023 - 20:14

كتب : FilGoal

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أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة المؤجلة من الجولة الـ 16 على استاد الكلية الحربية.

وشهدت القائمة استبعاد 9 لاعبين، حيث يغيب محمود عبد المنعم كهربا ومحمد هاني للحصول على راحة، ومحمود متولي بسبب الإصابة.

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فيما تم استبعاد أيمن أشرف وبرونو سافيو ومحمد الضاوي "كريستو" وشادي حسين ورأفت خليل وأحمد نبيل "كوكا".

وشهد التشكيل 8 تعديلات على الفريق الذي خاض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد، حيث لم يبقَ منهم سوى محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد قندوسي - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمد شريف - أحمد عبد القادر

البدلاء: علي لطفي - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس - حمدي فتحي - مروان عطية - أليو ديانج - محمد فخري - حسين الشحات - بيرسي تاو.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 62 نقطة من 24 مباراة، بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر الذي لعب 6 مباريات أكثر.

أما حرس الحدود فيتذيل جدول الترتيب في المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة، وعدم فوزه اليوم يعني تأكد هبوطه إلى دوري المحترفين بصورة رسمية.

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