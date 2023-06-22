انتهت كأس مصر - الاتحاد (0) (1) بيراميدز.. فوز قاتل

الخميس، 22 يونيو 2023 - 18:15

كتب : FilGoal

بيراميدز - الاتحاد السكندري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد وبيراميدز في دور الـ 16 من كأس مصر 2023.

وتقام المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الإسكندرية.

وسبق أن تأهل إنبي لدور ربع النهائي كأول المتأهلين.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت بفوز قاتل

ق 90+5: جوووول قااااتل.. ركنية نفذها محمد الشيبي ورأسية فخر الدين تسكن الشباك.

ق 66: محمود علاء يتصدى مرتين على التوالي لتسديدتين من بيراميدز ويمنع هدفا من على خط المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: مجهود فردي رائع من مصطفى فتحي وتوغل من الجهة اليمنى وتسديدة قوية ترتطم بالقائم الأيمن.

هدوء وحذر

بداية اللقاء

بيراميدز الاتحاد في الكأس كأس مصر
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