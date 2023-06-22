رومانو: زميل جديد لـ رونالدو.. النصر يتقدم في مفاوضات بروزوفيتش

الخميس، 22 يونيو 2023 - 18:13

كتب : FilGoal

مارسيلو بروزوفيتش - إنتر

اتخذ النصر السعودي خطوة جديدة في مفاوضات انتقال الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فإن النصر قد سرع خطواته في التفاوض.

من جانبه لا يمانع بروزوفيتش الانتقال إلى النصر من حيث المبدأ.

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وأوضح رومانو أن الاتفاق لم يتم بعد، حيث تبقت بعض التفاصيل التي لم تحسم خلال عملية التفاوض الجارية.

وبذلك يقترب لاعب الوسط الكرواتي من مزاملة كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال ونجم النصر الحالي.

ويعد بروزوفيتش أحد أعمدة إنتر ميلان الرئيسية منذ انضمامه للفريق في 2016 قادما من ديناموز زغرب.

وأسهم لاعب الوسط الكرواتي صاحب الـ 30 عاما في تتويج إنتر ميلان بالدوري الإيطالي وكأس السوبر وكأس إيطاليا مرتين.

وبلغ بروزوفيتش مع إنتر نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره أمام مانشستر سيتي بهدف دون رد.

أما على الصعيد الدولي شارك اللاعب في تحقيق كرواتيا لفضية كأس العالم 2018 وبرونزية 2022.

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