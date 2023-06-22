التشكيل - مابولولو يقود هجوم الاتحاد.. ولاكاي يجاور فتحي وعيسى في بيراميدز

الخميس، 22 يونيو 2023 - 17:51

كتب : FilGoal

بيراميدز - الاتحاد السكندري

يقود الأنجولي أجوستينيو مابولولو هجوم الاتحاد السكندري في مواجهة بيراميدز في دور الـ 16 من كأس مصر 2023.

ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد في السادسة والنصف من مساء الخميس، على استاد الإسكندرية.

فيما يقود الجنوب إفريقي فاخري لاكاي هجوم بيراميدز ويجاوره مصطفى فتحي وإسلام عيسى.

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وجاء تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: صبري رحيل - محمود علاء – خالد صبحي - هشام صلاح

الوسط: خالد الغندور – ناصر ناصر – مورو ساليفو

الهجوم: أحمد عادل – أجوستينيو مابولولو – عمار حمدي

وعلى دكة البدلاء: صبحي سليمان – محمود عبد العزيز – السيد سالم – أوستن أموتو – إسلام عبد النعيم – محمد محمود – محمد فارس – مصطفى إبراهيم.

وجاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي – علي جبر – محمد الشيبي

الوسط: بلاتي توريه – أحمد توفيق – وليد الكرتي

الهجوم: مصطفى فتحي – فاخري لاكاي – إسلام عيسى

وعلى دكة البدلاء: أحمد دعدور - محمد العربي – محمد صادق – هشام محمد – عبد الله مجدي – أحمد فتحي – دودو الجباس – فخر الدين بن يوسف – كريم حافظ.

ويعد إنبي أول فريق تأهل لربع نهائي كأس مصر 2023 بالفوز على فيوتشر بركلات الترجيح.

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