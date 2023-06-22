رئيس جريميو يلمح لاعتزال لويس سواريز

ألمح ألبرتو جيرا رئيس نادي جريميو البرازيلي لاعتزال لويس سواريز مهاجم الفريق قريبا.

لويس سواريز النادي : جريميو جريميو

وقال جيرا في تصريحات للصحفيين: "لويس سواريز يتلقى العديد من الحقن، ويتناول الكثير من الأدوية قبل كل مباراة".

وأضاف "لقد وصل إلى الحد الأقصى من الألم".

فيما نقلت تقارير صحفية أن سواريز يفكر في تركيب ركبة صناعية.

خضع مهاجم منتخب أوروجواي للعديد من العمليات الجراحية في السنوات الأخيرة بركبته.

وحسبما ذكر موقع " gauchazh" البرازيلي في تقرير له يوم الثلاثاء فإن التفكير الآن هو كيفية تنفيذ خطوات فسخ التعاقد في ظل سريانه حتى نهاية عام 2024.

لكن أوضح التقرير أن جريميو سيضع بندا في فسخ تعاقده مع سواريز ينص على منحه مكافأة حال انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي ليزامل ليونيل ميسي.

وأكد التقرير حتى الآن أنه لا يوجد أي عرض من إنتر ميامي لضم مهاجم منتخب أوروجواي.

وبدأ سواريز مسيرته مع جريميمو في الرابع من شهر يناير الماضي وسجل هاتريك وفاز بكأس ريكوبا جاوتشا.

وخاض سواريز مع جريميو 25 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا وصنع ثمانية آخرين.

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