رئيس جريميو يلمح لاعتزال لويس سواريز

الخميس، 22 يونيو 2023 - 16:58

كتب : FilGoal

لويس سواريز - غانا وأوروجواي - كأس العالم 2022

ألمح ألبرتو جيرا رئيس نادي جريميو البرازيلي لاعتزال لويس سواريز مهاجم الفريق قريبا.

لويس سواريز

النادي : جريميو

جريميو

وقال جيرا في تصريحات للصحفيين: "لويس سواريز يتلقى العديد من الحقن، ويتناول الكثير من الأدوية قبل كل مباراة".

وأضاف "لقد وصل إلى الحد الأقصى من الألم".

أخبار متعلقة:
مدافع دورتموند يخضع للكشف الطبي مع بايرن ريال مدريد يجدد عقد ناتشو يوفنتوس يعلن انفصاله عن دي ماريا في الـ37 من عمره.. دجيكو ينضم لعملاق تركيا

فيما نقلت تقارير صحفية أن سواريز يفكر في تركيب ركبة صناعية.

خضع مهاجم منتخب أوروجواي للعديد من العمليات الجراحية في السنوات الأخيرة بركبته.

وحسبما ذكر موقع " gauchazh" البرازيلي في تقرير له يوم الثلاثاء فإن التفكير الآن هو كيفية تنفيذ خطوات فسخ التعاقد في ظل سريانه حتى نهاية عام 2024.

لكن أوضح التقرير أن جريميو سيضع بندا في فسخ تعاقده مع سواريز ينص على منحه مكافأة حال انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي ليزامل ليونيل ميسي.

وأكد التقرير حتى الآن أنه لا يوجد أي عرض من إنتر ميامي لضم مهاجم منتخب أوروجواي.

وبدأ سواريز مسيرته مع جريميمو في الرابع من شهر يناير الماضي وسجل هاتريك وفاز بكأس ريكوبا جاوتشا.

وخاض سواريز مع جريميو 25 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا وصنع ثمانية آخرين.

لويس سواريز جريميو
نرشح لكم
ألفيش يكسر الصمت بعد 6 أشهر ويكشف ما دار في الملهى الليلي بقضية الاغتصاب تقرير: سواريز أخبر جريميو برغبته في الاعتزال.. وشرط حال مزاملته لميسي مالك إنتر ميامي يكشف موعد الظهور الأول لـ ميسي مع الفريق تقرير: أنشيلوتي سيتولى تدريب البرازيل في 2024 بدون ميسي.. الأرجنتين تفوز وديا على إندونيسيا بهدفين أمريكا تتوج بلقب دوري أمم الكونكاكاف بثنائية أمام كندا مواعيد مباريات الإثنين 19 يونيو 2023.. الأرجنتين وديا وتصفيات أوروبا ثلاثي ريال مدريد يسجل ويقود البرازيل للفوز وديا على غينيا "ضد العنصرية"
أخر الأخبار
التشكيل - مابولولو يقود هجوم الاتحاد.. ولاكاي يجاور فتحي وعيسى في بيراميدز 13 دقيقة | الكرة المصرية
ودع beIN Sports.. تعرف على مسيرة لخضر بريش الحافلة ساعة | الوطن العربي
رئيس جريميو يلمح لاعتزال لويس سواريز ساعة | أمريكا
رومانو: يوفنتوس يدرس التعاقد مع بارتي.. ومنافسة سعودية ساعة | الكرة الأوروبية
سكاي: يونايتد يرفض الاستسلام في صفقة ماونت 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ثنائي جديد على وشك تمثيل الجزائر بدلا من فرنسا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
موسيماني: صنداونز يحتاج للنضج أكثر لحصد لقب الأبطال.. ولم يكن عليهم تقديم أفضل مما حدث ضد الهلال 2 ساعة | الكرة الإفريقية
جدول ريال مدريد - ثلاث مواجهات أولى خارج ملعبه.. ولقاءات قوية في البداية 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 2 على رأسهم صلاح.. 6 لاعبين يغادرون معسكر منتخب مصر 3 خبر في الجول - 3 بنود تخص إنبي في انتقال حمدي فتحي من الأهلي إلى الوكرة 4 بعد خطاب كاف للاتحادات.. تعرف على الأقرب للمشاركة في البطولات الإفريقية من مصر بالموسم المقبل