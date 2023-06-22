رومانو: يوفنتوس يدرس التعاقد مع بارتي.. ومنافسة سعودية

الخميس، 22 يونيو 2023 - 16:27

كتب : FilGoal

احتفال توماس بارتي بالهدف أمام ليستر سيتي

يدرس يوفنتوس فكرة التعاقد مع الغاني توماس بارتي لاعب وسط أرسنال.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن يوفتنوس يدرس التعاقد مع توماس بارتي لاعب أرسنال وسط منافسة سعودية.

وأوضح رومانو أن الأندية السعودية مستعدة لتقديم عرض بقيمة 40 مليون يورو لضم اللاعب الغاني.

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صاحب الـ30 عاما لعب خلال الموسم المنصرم مع أرسنال في 40 مباراة وسجل 3 أهداف.

ويلعب بارتي ضمن صفوف أرسنال منذ 2020 قادما من أتليتكو مدريد.

بارتي خاض 99 بشكل عام مع أرسنال وسجل 5 أهداف وصنع 4 في جميع المسابقات.

وجذب الدوري السعودي الأنظار في الفترة الأخيرة، خاصة حين انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر، وتبعه الفرنسي كريم بنزيمة ونجولو كانتي إلى اتحاد جدة.

وتستهدف الحكومة السعودية الوصول بالدوري السعودي للمحترفين إلى مصاف الدوريات الكبرى في العالم.

ورفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال.

أرسنال توماس بارتي يوفنتوس
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