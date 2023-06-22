سكاي: يونايتد يرفض الاستسلام في صفقة ماونت

يرفض مانشستر يونايتد الاستسلام في صفقة التعاقد مع ميسون ماونت لاعب تشيلسي.

ورفض نادي تشيلسي عرضين سابقين من مانشستر يونايتد لضم ماسون ماونت صانع ألعاب الفريق الأزرق.

وبحسب "سكاي سبورتس" فإن مانشستر يونايتد سيعوض بعرض جديد مُحسن من أجل التعاقد مع ماونت.

صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية ذكرت في وقت سابق أن تشيلسي رفض عرض مانشستر الذي يبلغ 50 مليون جنيه إسترليني، بواقع 45 كقيمة الصفقة و5 ملايين إضافات.

يأتي ذلك بعد أن رفض النادي اللندني عرضا من مانشستر يونايتد قبل أسابيع يبلغ 40 مليون جنيه إسترليني.

ويتمسك تشيلسي بالحصول على 70 مليون جنيه إسترليني لبيع لاعبه.

لكن تشيلسي بذلك يدخل في مخاطرة إمكانية رحيل ماونت بشكل مجاني، لأن صانع الألعاب يحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل لأن تعاقده مع الأزرق ينتهي بنهاية الموسم الجديد.

ماونت البالغ من العمر 24 عاما لعب مع تشيلسي في الموسم الماضي 35 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أهداف.