جدول ريال مدريد - ثلاث مواجهات أولى خارج ملعبه.. ولقاءات قوية في البداية

الخميس، 22 يونيو 2023 - 15:14

كتب : FilGoal

ريال مدريد - الدوري الإسباني

يستهل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بخوض أول ثلاث مباريات خارج ملعبه.

وينطلق الدوري الإسباني يوم 13 أغسطس المقبل بينما تقام الجولة الختامية يوم 26 مايو.

ويفتتح ريال مدريد مشواره باللعب أمام أتليتك بلباو بينما يختتم مبارياته أمام ريال مدريد على ملعب سنتياجو برنابيو.

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وتشهد المباريات الأولى منافسات قوية لريال مدريد الذي يسعى لاستعادة لقب الدوري.

وجاء جدول ريال مدريد في الدوري كالآتي:

الجولة الأولى: أتليتك بلباو × ريال مدريد (13 أغسطس)

الجولة الثانية: ألميريا × ريال مدريد (20 أغسطس)

الجولة الثالثة: سيلتا فيجو × ريال مدريد (27 أغسطس)

الجولة الرابعة: ريال مدريد × خيتافي (3 سبتمبر)

الجولة الخامسة: ريال مدريد × ريال سوسيداد (17 سبتمبر)

الجولة السادسة: أتليتكو مدريد × ريال مدريد (24 سبتمبر)

الجولة السابعة: ريال مدريد × لاس بالماس (27 سبتمبر)

الجولة الثامنة: جيرونا × ريال مدريد (1 أكتوبر)

الجولة التاسعة: ريال مدريد × أوساسونا (8 أكتوبر)

الجولة العاشرة: إشبيلية × ريال مدريد (22 أكتوبر)

الجولة 11: برشلونة × ريال مدريد (29 أكتوبر)

الجولة 12: ريال مدريد × رايو فايكانو (5 نوفمبر)

الجولة 13: ريال مدريد × فالنسيا (12 نوفمبر)

الجولة 14: قادش × ريال مدريد (26 نوفمبر)

الجولة 15: ريال مدريد × غرناطة (3 ديسمبر)

الجولة 16: ريال بيتيس × ريال مدريد (10 ديسمبر)

الجولة 17: ريال مدريد × فياريال (17 ديسمبر)

الجولة 18: آلافيس × ريال مدريد (20 ديسمبر)

الجولة 19: ريال مدريد × مايوركا (3 يناير)

الجولة 20: خيتافي × ريال مدريد (13 يناير)

الجولة 21: ريال مدريد × ألميريا (21 يناير)

الجولة 22: لاس بالماس × ريال مدريد (28 يناير)

الجولة 23: ريال مدريد × أتليتكو مدريد (4 فبراير)

الجولة 24: ريال مدريد × جيرونا (11 فبراير)

الجولة 25: رايو فايكانو × ريال مدريد (18 فبراير)

الجولة 26: ريال مدريد × إشبيلية (25 فبراير)

الجولة 27: فالنسيا × ريال مدريد (3 مارس)

الجولة 28: ريال مدريد × سيلتا فيجو (10 مارس)

الجولة 29: أوساسونا × ريال مدريد (17 مارس)

الجولة 30: ريال مدريد × أتليتك بلباو (31 مارس)

الجولة 31: مايوركا × ريال مدريد (14 أبريل)

الجولة 32: ريال مدريد × برشلونة (21 أبريل)

الجولة 33: ريال سوسيداد × ريال مدريد (28 أبريل)

الجولة 34: ريال مدريد × قادش (5 مايو)

الجولة 35: غرناطة × ريال مدريد (12 مايو)

الجولة 36: ريال مدريد × آلافيس (15 مايو)

الجولة 37: فياريال × ريال مدريد (19 مايو)

الجولة 38: ريال مدريد × ريال بيتيس (26 مايو)

وكان ريال مدريد قد حقق وصافة الدوري الإسباني الموسم الماضي ولقب كأس الملك.

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