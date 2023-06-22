تقرير: اتحاد جدة يتفاوض مع بديل حجازي

الخميس، 22 يونيو 2023 - 14:59

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة نادي اتحاد جدة فتحت باب التفاوض مع السعودي عبد الله الحافظ مدافع الوحدة.

الحافظ يلعب في مركز قلب الدفاع، ومن المرجح أن يكون بديلا للقائد أحمد حجازي الذي سيغيب لنحو 6 أشهر بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح التقرير أن اتحاد جدة يحاول ضم اللاعب في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الوحدة.

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وأضاف التقرير أن إدارة نادي الوحدة عرضت على البالغ من العمر 30 عاما تجديد عقده مع الفريق لمدة 3 مواسم.

وأشار إلى أن إدارة الوحدة تحركت بعد ما جاء في التقرير الفني الذي سلمه التشيلي لويس سييرا مدرب الفريق.

وينتظر أن يحسم الحافظ مستقبله بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة، حسب الرياضية السعودية.

وشارك الحافظ مع الوحدة في 23 مباراة الموسم الماضي، سجل هدفا.

يذكر أن الحافظ لعب في صفوف اتحاد جدة على سبيل الإعارة في موسم 2021-2022.

وكان الحافظ قد مثل عدة أندية كبيرة في السعودية، يتقدمها الهلال والاتفاق والاتحاد والوحدة.

إلى ذلك، يستهدف نادي اتحاد جدة السعودي ضم حسان تمبكتي مدافع الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتبدأ فترة الانتقالات الصيفية يوم 1 يوليو المقبل.

وأوضحت جريدة الرياضية السعودية أن بطل الدوري السعودي استقر على اسم تمبكتي لتعويض غياب أحمد حجازي.

وأوضح التقريرأن البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق وافق على استعارة المدافع الدولي في حال تمت الصفقة.

أما في حال تعقدت الأمور فستبحث الإدارة عن حلول أخرى محلية أو أجنبية في خط الدفاع.

قبل أيام، كشفت تقارير صحفية عن ظهور اسم عالمي جديد في خطط اتحاد جدة لتعويض غياب أحمد حجازي الذي أجرى جراحة بعد إصابته في الرباط الصليبي.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن أبرز الملفات المطروحة على طاولة الاتحاد هو سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان المنتهي عقده بنهاية يونيو الجاري، وقائد ريال مدريد السابق.

وكانت تقارير سعودية قد أشارت في الآونة الأخيرة إلى اقتراب راموس بالفعل من الانضمام لصفوف أهلي جدة، العائد لتوه من الدرجة الثانية.

وأعلن اتحاد جدة عن خضوع قائده ومدافعه أحمد حجازي لعملية جراحية ناجحة بعد إصابته في الرباط الصليبي.

وقال بيان اتحاد جدة:

أجرى اللاعب أحمد حجازي عملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة اليسرى تحت إشراف الجراح الإنجليزي أندي ويليامز في العاصمة البريطانية لندن.

تكللت العملية بحمد الله بالنجاح، وسوف يخضع اللاعب خلال المرحلة المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وغاب حجازي عن آخر مباريات اتحاد جدة أمام الطائي في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.

وتعرض حجازي للإصابة خلال مباراة الاتحاد أمام الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي.

صحيفة "الجزيرة" السعودية، ذكرت في وقت سابق أن التقارير الطبية ستحدد مستقبل أحمد حجازي مع الاتحاد.

أحمد حجازي قائد اتحاد جدة تواجد ضمن أفضل 11 لاعبا في الدوري السعودي لموسم 2022-2023.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي أفضل لاعب في كل مركز، وظهر اسم حجازي في مركز قلب الدفاع.

حجازي أحد 5 لاعبين من بطل الدوري ضمن الفريق الأفضل.

وانضم الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد لقائمة المصرين الفائزين بلقب الدوري السعودي بعد أحمد علي مع الهلال وعماد متعب مع الاتحاد ومحمد عبد الشافي مع أهلي جدة.

وينفرد حجازي كونه أول قائد مصري يرفع لقب الدوري السعودي.

وحجز الاتحاد بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 والتي تستضيفها السعودية، ليصبح ثالث المتأهلين بعد أوروا ريد الياباني بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وعاد الاتحاد لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعدما شارك من قبل في نسخة 2005 وحقق المركز الرابع.

وسيلتقي بذلك الاتحاد المستضيف مع أوكلاند سيتي في افتتاح النسخة الـ20 من كأس العالم للأندية.

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