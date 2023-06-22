تقرير: دورتموند يخطط للتعاقد مع حنبعل المجبري

الخميس، 22 يونيو 2023 - 14:57

كتب : FilGoal

حنبعل المجبري

يخطط بوروسيا دورتموند للتعاقد مع حنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد خلال هذا الصيف.

اللاعب التونسي صاحب الـ 20 عاما لعب لبرمنجهام على سبيل الإعارة خلال الموسم المنصرم.

وبحسب "مانشستر إيفيننج نيوز" فإن بوروسيا دورتموند مهتمون بالتعاقد مع حنبعل المجبري.

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وأوضحت التقارير أن مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع المجبري بمقابل 15 مليون يورو بما في ذلك الاضافات.

ويسعى دورتموند لتعويض رحيله نجمه الإنجليزي جود بيلينجهام المنتقل حديثا لصفوف ريال مدريد.

اللاعب التونسي تم تصعيده للفريق الأول لمانشستر يونايتد خلال الموسم قبل الماضي وشارك في مباراتين.

ومع برمنجهام لعب المجبري 46 مباراة وسجل هدفا وصنع 6 آخرين.

وسبق للمجبري أن شارك مع منتخب تونس في 24 مباراة دولية سابقة.

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