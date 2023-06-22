تقرير: دورتموند يخطط للتعاقد مع حنبعل المجبري
الخميس، 22 يونيو 2023 - 14:57
كتب : FilGoal
يخطط بوروسيا دورتموند للتعاقد مع حنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد خلال هذا الصيف.
حنبعل المجبري
النادي : برمنجام سيتي
اللاعب التونسي صاحب الـ 20 عاما لعب لبرمنجهام على سبيل الإعارة خلال الموسم المنصرم.
وبحسب "مانشستر إيفيننج نيوز" فإن بوروسيا دورتموند مهتمون بالتعاقد مع حنبعل المجبري.
وأوضحت التقارير أن مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع المجبري بمقابل 15 مليون يورو بما في ذلك الاضافات.
ويسعى دورتموند لتعويض رحيله نجمه الإنجليزي جود بيلينجهام المنتقل حديثا لصفوف ريال مدريد.
اللاعب التونسي تم تصعيده للفريق الأول لمانشستر يونايتد خلال الموسم قبل الماضي وشارك في مباراتين.
ومع برمنجهام لعب المجبري 46 مباراة وسجل هدفا وصنع 6 آخرين.
وسبق للمجبري أن شارك مع منتخب تونس في 24 مباراة دولية سابقة.
نرشح لكم
سكاي: يونايتد يرفض الاستسلام في صفقة ماونت جدول ريال مدريد - ثلاث مواجهات أولى خارج ملعبه.. ولقاءات قوية في البداية جدول برشلونة - حامل اللقب يستهل مشواره ضد خيتافي.. ومواجهة صعبة في الختام الدوري الإسباني - الكشف عن جدول المباريات وختام المسابقة.. وموعد الكلاسيكو دي ماريزو: مانشستر سيتي يتصدر سباق التعاقد مع ديكلان رايس يوفنتوس يعلن انفصاله عن دي ماريا تقرير يكشف تفاصيل عرض ميلان لنجم منتخب تونس فينالدوم يلمح لإمكانية العودة إلى سان جيرمان
أخر الأخبار
تقرير: اتحاد جدة يتفاوض مع بديل حجازي 52 دقيقة | ميركاتو