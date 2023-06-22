جدول برشلونة - حامل اللقب يستهل مشواره ضد خيتافي.. ومواجهة صعبة في الختام

يستهل برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني مشواره في المسابقة خارج ملعبه أمام فريق خيتافي.

وفشل برشلونة في تحقيق الفوز بآخر ثلاث سنوات على ملعب فريق خيتافي.

وينطلق الدوري الإسباني يوم 13 أغسطس المقبل بينما تقام الجولة الختامية يوم 26 مايو.

ويختتم برشلونة مشواره في مسابقة الدوري الإسباني يوم 26 مايو بمواجهة إشبيلية خارج ملعبه.

ويستضيف برشلونة فريق ريال مدريد في الكلاسيكو ضمن منافسات الجولة الحادية عشر يوم 29 أكتوبر.

وجاء جدول برشلونة في الدوري كالآتي:

الجولة الأولى: خيتافي × برشلونة (13 أغسطس)

الجولة الثانية: برشلونة × قادش (20 أغسطس)

الجولة الثالثة: فياريال × برشلونة (27 أغسطس)

الجولة الرابعة: أوساسونا × برشلونة (3 سبتمبر)

الجولة الخامسة: برشلونة × ريال بيتيس (17 سبتمبر)

الجولة السادسة: برشلونة × سيلتا فيجو (24 سبتمبر)

الجولة السابعة: مايوركا × برشلونة (27 سبتمبر)

الجولة الثامنة: برشلونة × خيتافي (1 أكتوبر)

الجولة التاسعة: غرناطة × برشلونة (8 أكتوبر)

الجولة العاشرة: برشلونة × أتليتك بلباو (22 أكتوبر)

الجولة 11: برشلونة × ريال مدريد (29 أكتوبر)

الجولة 12: ريال سوسيداد × برشلونة (5 نوفمبر)

الجولة 13: برشلونة × آلافيس (12 نوفمبر)

الجولة 14: رايو فايكانو × برشلونة (26 نوفمبر)

الجولة 15: برشلونة × أتليتكو مدريد (3 ديسمبر)

الجولة 16: برشلونة × جيرونا (10 ديسمبر)

الجولة 17: فالنسيا × برشلونة (17 ديسمبر)

الجولة 18: برشلونة × ألميريا (20 ديسمبر)

الجولة 19: لاس بالماس × برشلونة (3 يناير)

الجولة 20: برشلونة × أوساسونا (13 يناير)

الجولة 21: ريال بيتيس × برشلونة (21 يناير)

الجولة 22: برشلونة × فياريال (28 يناير)

الجولة 23: آلافيس × برشلونة (4 فبراير)

الجولة 24: برشلونة × غرناطة (11 فبراير)

الجولة 25: سيلتا فيجو × برشلونة (18 فبراير)

الجولة 26: برشلونة × خيتافي (25 فبراير)

الجولة 27: أتليتك بلباو × برشلونة (3 مارس)

الجولة 28: برشلونة × ريال مايوركا (10 مارس)

الجولة 29: أتليتكو مدريد × برشلونة (17 مارس)

الجولة 30: برشلونة × لاس بالماس (31 مارس)

الجولة 31: قادش × برشلونة (14 أبريل)

الجولة 32: ريال مدريد × برشلونة (21 أبريل)

الجولة 33: برشلونة × فالنسيا (28 أبريل)

الجولة 34: جيرونا × برشلونة (5 مايو)

الجولة 35: برشلونة × ريال سوسيداد (12 مايو)

الجولة 36: ألميريا × برشلونة (15 مايو)

الجولة 37: برشلونة × رايو فايكانو (19 مايو)

الجولة 38: إشبيلية × برشلونة (26 مايو)

وكان برشلونة قد حصد لقبي الدوري وكأس السوبر الإسباني خلال الموسم المنقضي.