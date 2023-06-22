مدافع دورتموند يخضع للكشف الطبي مع بايرن
الخميس، 22 يونيو 2023 - 14:20
كتب : FilGoal
خضع رافاييل جيريرو مدافع بروسيا دورتموند للكشف الطبي مع بايرن ميونيخ تمهيدا للانتقال إليه هذا الصيف.
رافائيل جيريرو
النادي : بوروسيا دورتموند
ونشرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا لقطات لجيريرو وهو يستعد للخضوع للكشف الطبي.
المدافع البرتغالي سينضم إلى بايرن في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع دورتموند هذا الصيف.
ومن المتوقع أن يتعاقد بايرن مع البالغ من العمر 29 عاما حتى صيف 2026.
Ankunft @RaphGuerreiro beim Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. Med-Check @FCBayern @SkySportNews @SkySportDE pic.twitter.com/wEcOtlEcKr— Torben Hoffmann (@Sky_Torben) June 22, 2023
وارتدى جيريرو قميص دورتموند في 224 مباراة، سجل خلالها 40 هدفا، وصنع 50.
وكان دروتموند قد أعلن ضم الجزائري رامي بنسبعيني ليكون بديلا لجيريرو في مركز الظهير الأيسر.
وأنهى دورتموند الموسم الماضي في الدوري الألماني محتلا المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ الفائز باللقب بفارق الأهداف فقط.
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