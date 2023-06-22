ارتبط اسمه بالزمالك.. اجتماع يحسم مصير السومة مع أهلي جدة

الخميس، 22 يونيو 2023 - 14:01

كتب : FilGoal

عمر السومة - أهلي جدة - اتحاد جدة

يعقد المهاجم السوري عمر السومة اجتماعا حاسما مع إدارة أهلي جدة لحسم مستقبله.

وعاد السومة لصفوف أهلي جدة بعدما قضى الموسم المنصرم معارا مع العربي القطري.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن السومة يستعد لتحديد مستقبله الكروي للموسم المقبل خلال الأيام القادمة بعد انتهاء الانتخابات في أهلي جدة وتشكيل مجلس الإدارة وإعلان الرئيس التنفيذي.

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وأوضحت المصادر أن السومة ينتظر التشكيل الجديد لمجلس إدارة أهلي جدة لتحديد مستقبله مع الفريق، إذ انتهت إعارته رسمياً مع العربي، ويتبقى في عقده عام كامل حتى 30 يونيو 2024.

وأشارت إلى أن السومة أرجا النظر في العروض الأخرى المقدمة له، لحين حسم ملف مستقبله مع النادي الأهلي بالبقاء أو الرحيل، في الوقت الذي يترقب الجميع إعلان مجلس الإدارة الجديد والرئيس التنفيذي، وإعلان التعاقد مع عدد من نجوم الكرة العالمية.

مفاوضات الزمالك

صحيفة الشرق الأوسط السعودية ذكرت في وقت سابق أن الزمالك دخل على خط المفاوضات للحصول على خدمات عمر السومة على سبيل الإعارة لمدة موسم.

لينافس بذلك نادي العربي القطري الذي يرغب في تجديد إعارة عمر السومة في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة وفقا لمصادرها أن عمر السومة يفضل الاستمرار مع نادي العربي القطري للموسم الثاني على التوالي.

وكانت صحيفة الرياضية السعودية أشارت إلى أن العربي القطري طلب تجديد إعارة عمر السومة مقابل 1.5 مليون دولار.

إلا أن نادي أهلي جدة رفض هذا العرض وطلب زيادة المبلغ إلى 2.5 مليون دولار للموافقة على إعارة مهاجمه.

عمر السومة البالغ من العمر 34 عاما لعب الموسم الماضي مع العربي القطري 27 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 27 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

عمر السومة نادي الزمالك أهلي جدة
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