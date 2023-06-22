الدوري الإسباني - الكشف عن جدول المباريات وختام المسابقة.. وموعد الكلاسيكو

الخميس، 22 يونيو 2023 - 13:54

كتب : FilGoal

لقب الدوري الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن جدول مباريات الدوري لموسم 2023 - 2024.

وتنطلق المسابقة يوم 13 أغسطس المقبل بينما تختتم يوم 26 مايو 2024.

ويفتتح برشلونة حامل لقب الدوري مبارياته خارج ملعبه أمام خيتافي في الجولة الأولى.

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بينما ريال مدريد يحل ضيفا على أتليتك بلباو في الجولة الأولى من المسابقة.

وتحددت مواعيد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الجولتين 11 و32 من المسابقة.

ويستضيف برشلونة ريال مدريد أولا في الجولة 11 والمقرر إقامتها يوم 29 أكتوبر المقبل.

بينما يستضيف ريال مدريد فريق برشلونة يوم 21 أبريل 2024 في الجولة 32.

وجاءت مواعيد الجولة الأولى كالآتي: (13 أغسطس)

ألميريا × رايو فايكانو

أتليتك بلباو × ريال مدريد

أتليتكو مدريد × غرناطة

سيلتا فيجو × أوساسونا

إشبيلية × فالنسيا

لاس بالماس × مايوركا

خيتافي × برشلونة

فياريال × ريال بيتيس

ريال سوسيداد × جيرونا

قادش × آلافيس

بينما الجولة 38 الختامية: (26 مايو 2024)

ألميريا × قادش

سيلتا فيجو × فالنسيا

خيتافي × مايوركا

جيرونا × غرناطة

أوساسونا × فياريال

رايو فايكانو × أتليتك بلباو

ريال سوسيداد × أتليتكو مدريد

إشبيلية × برشلونة

ريال مدريد × ريال بيتيس

لاس بالماس × آلافيس

بينما مواعيد دربي مدريد كالآتي:

يستضيف أتليتكو مدريد نظيره ريال مدريد يوم 24 سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة.

بينما يستضيف ريال مدريد نظيره أتليتكو مدريد يوم 4 فبراير 2024 ضمن منافسات الجولة 23.

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