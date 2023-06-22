دي ماريزو: مانشستر سيتي يتصدر سباق التعاقد مع ديكلان رايس

الخميس، 22 يونيو 2023 - 13:53

كتب : FilGoal

ديكلان رايس

يتصدر مانشستر سيتي سباق التعاقد مع ديكلان رايس قائد وست هام يونايتد وسط منافسة شرسة.

وكان ديفيد سوليفان رئيس وست هام يونايتد قد أكد رحيل نجمه ديكلان رايس في فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب جانليوكا دي ماريزو الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورت، فإن مانشستر سيتي دخل بقوة في سباق التعاقد مع رايس.

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وأوضح دي ماريزو أن مانشستر سيتي بات منافسا قويا ليونايتد وأرسنال في التعاقد مع اللاعب الدولي الإنجليزي.

صحيفة" تليجراف" البريطانية ذكرت في وقت سابق أن يونايتد يجهز عرضا لوست هام يتكون من مبلغ مالي بالإضافة إلى هاري ماجواير أو سكوت ماكتوميناي.

وأضاف التقرير أيضا أن أرسنال سيقدم عرضا جديدا بعدما رفض وست هام أول عرضين من المدفعجية.

ولا يزال يرغب وست هام في الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات قائده.

ديكلان رايس البالغ من العمر 24 عاما في الموسم الماضي مع وست هام 50 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف.

وقاد فريقه للفوز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد التغلب في النهائي على فيورنتينا الإيطالي.

ديكلان رايس وست هام مانشستر سيتي مانشستر سيتي . جوارديولا
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