ريال مدريد يجدد عقد ناتشو

الخميس، 22 يونيو 2023 - 13:36

كتب : FilGoal

ناتشو - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد يوم الخميس تجديد عقد لاعبه ناتشو فيرنانديز لموسم جديد.

ناتشو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

عقد ناتشو الحالي ينتهي في 30 يونيو الجاري وكان يمكنه الانتقال لأي فريق مجانا.

وذكر ريال مدريد في بيان يوم الخميس أن الدولي الإسباني مدد تعاقده حتى صيف 2024.

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وكان نادي ريال مدريد أعلن يوم الأربعاء تمديد عقد لاعبه توني كروس لمدة موسم إضافي.

ولعب ناتشو 44 مباراة مع ريال مدريد الموسم المنصرم، سجل خلالها هدفا وصنع مثله.

بشكل عام، شارك ناتشو في 319 مباراة بالقميص الملكي.

وحصد البالغ من العمر 33 عاما 23 بطولة مع الميرينجي، وحقق جميع البطولات الممكنة.

ألقاب ناتشو القارية تتمثل في 5 دوري أبطال أوروبا و5 كأس العالم للأندية و3 كأس السوبر الأوروبي.

أما على الصعيد المحلي فقد حصد 3 ألقاب بالدوري الإسباني و3 السوبر الإسباني، وكأس الملك مرتين.

ناتشو ريال مدريد
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