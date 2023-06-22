خالد العوضي: لا يوجد من يفوز بكل البطولات.. وأحمد إسماعيل حر في اختياراته

أعرب خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن سعادته بما حققته فرق الصالات خلال الموسم المنقضي.

وشدد العوضي على أنه لا يوجد من يفوز بكل البطولات طوال تاريخه وأن المنافسة أمر صحي.

وقال العوضي عن رحيل أحمد إسماعيل لاعب السلة: "نشكره جدا جدا على الفترة التي قضاها مع الفريق".

وأضاف "من يريد الاستمرار في الأهلي سندعمه ومن حق اللاعب أن ينظر إلى احتياجاته المادية ولكن لدينا سقف لن نتخطاه وهذا حق النادي".

وتابع العوضي عبر قناة الأهلي "بدأنا المفاوضات مع أحمد إسماعيل برقم ووصلنا إلى رقم معين وكان ذلك أقصى ما يمكننا تقديمه وعندما لم نتفق وجهنا الشكر له، ومن حق أي لاعب أن يحدد مصيره وفقا لرؤيته".

وكشف العوضي "هناك تكريم لكل فرق الأهلي على إنجازات الموسم المنقضي وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريبا، كنا ننسق فقط المواعيد المتاحة لكل الفرق".

وأوضح "أشكر إسلام حسن بشدة وهو قائد تاريخي لفريق يد الأهلي على تعامله مع موقف رحيله، ديفيز وجه له الشكر بعد الموسم الاستثنائي من وجهة نظري الذي قدمه واللاعب تمنى التوفيق للفريق ورفض كل العروض المحلية التي قُدمت إليه في مصر وأعلم أنها عروض كبيرة".

وبالحديث عن الكرة الطائرة قال: "محمد مصيلحي هو ابن النادي الأهلي وأدى رسالته خلال 37 عاما مع فريق الطائرة كلاعب ومدير فني وأشكره على المهمة الثقيلة التي كان على قدر مسؤوليتها، وبالتأكيد سيتواجد ضمن احتفالية تكريم النادي للفرق المختلفة".

ورحل محمد مصيلحي عن قيادة فريق طائرة رجال الأهلي بعد رحلة استمرت لمدة سبع سنوات كمدير فني.

وواصل مدير النشاط الرياضي بالنادي "حصل مجلس إدارة الأهلي على التقرير السنوي للنشاط الرياضي وتستمر الجلسة حتى السبت المقبل قبل إعلان القرارات تباعا".

وكشف العوضي "اتحاد اليد ألغى المحترفين في منافسات الرجال، لذلك سيكون دعم المحترفين في البطولات الخارجية فقط مثل إفريقيا وكأس العالم للأندية، أما على مستوى السيدات فتستمر السنغالية دونجو كمارا للموسم المقبل".

أما عن السلة فأجاب "أجوستي هو من سيختار المحترف للموسم المقبل لأن ذلك اختصاصه وسنرى رؤيته للصفقة الوحيدة المتاحة لدينا، وتم تجديد تعاقد اللاعبين المنتهية عقودهم ولكن إعلان أسمائهم بعد اعتماد مجلس الإدارة".

وتابع "بالنسبة للكرة الطائرة هناك خيارات متاحة لتعيين المدير الفني وتم عرض الأمر على مجلس الإدارة ولدينا أسماء مدربين أجانب ومصريين ونسير في الطريق الصحيح".

وأردف العوضي "حمدي الصافي رحل عن قيادة فريق السيدات ولديه دور جديد محتمل سيتم الكشف عنه بعد اعتماده، وهناك استقرار على اسم المدرب الجديد وسيتم إعلانه قريبا".

وشدد "اطمئن جماهير الأهلي، نحن لا نتأخر في اتخاذ القرارات ولدينا العديد من اللاعبين مع منتخب مصر في الرياضات المختلفة".

وأوضح العوضي "حققنا لقبي البطولة العربية والسوبر المصري في الكرة الطائرة رجال ولكن خسرنا الدوري والكأس للموسم الثاني على التوالي، نعترف بتلك الخسارة ونبارك للزمالك على إنجازه ونعمل على حل السلبيات خلال الفترة المقبلة".

واختتم مدير النشاط الرياضي بالأهلي تصريحاته "نحن نلعب رياضة لا يوجد من يفوز بكل شيء طوال حياته، نتمنى بالتأكيد الفوز بكل البطولات ولكن المنافسة أمر طبيعي ولمصلحة المنتخب ونعمل دائما على تعزيز إيجابياتنا وحل سلبياتنا".