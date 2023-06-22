خالد العوضي: لا يوجد من يفوز بكل البطولات.. وأحمد إسماعيل حر في اختياراته

الخميس، 22 يونيو 2023 - 13:33

كتب : FilGoal

خالد العوضي - مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي

أعرب خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن سعادته بما حققته فرق الصالات خلال الموسم المنقضي.

وشدد العوضي على أنه لا يوجد من يفوز بكل البطولات طوال تاريخه وأن المنافسة أمر صحي.

وقال العوضي عن رحيل أحمد إسماعيل لاعب السلة: "نشكره جدا جدا على الفترة التي قضاها مع الفريق".

أخبار متعلقة:
كرة سلة - أجوستي: ما حققناه في الأهلي عمل جماعي.. والطموح جزء من هويتنا مواعيد مباريات الخميس 22 يونيو 2023.. الأهلي في الدوري ومواجهتان بكأس مصر خبر في الجول - 3 بنود تخص إنبي في انتقال حمدي فتحي من الأهلي إلى الوكرة أمين عمر يدير مباراة حرس الحدود والأهلي

وأضاف "من يريد الاستمرار في الأهلي سندعمه ومن حق اللاعب أن ينظر إلى احتياجاته المادية ولكن لدينا سقف لن نتخطاه وهذا حق النادي".

وتابع العوضي عبر قناة الأهلي "بدأنا المفاوضات مع أحمد إسماعيل برقم ووصلنا إلى رقم معين وكان ذلك أقصى ما يمكننا تقديمه وعندما لم نتفق وجهنا الشكر له، ومن حق أي لاعب أن يحدد مصيره وفقا لرؤيته".

وكشف العوضي "هناك تكريم لكل فرق الأهلي على إنجازات الموسم المنقضي وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريبا، كنا ننسق فقط المواعيد المتاحة لكل الفرق".

وأوضح "أشكر إسلام حسن بشدة وهو قائد تاريخي لفريق يد الأهلي على تعامله مع موقف رحيله، ديفيز وجه له الشكر بعد الموسم الاستثنائي من وجهة نظري الذي قدمه واللاعب تمنى التوفيق للفريق ورفض كل العروض المحلية التي قُدمت إليه في مصر وأعلم أنها عروض كبيرة".

وبالحديث عن الكرة الطائرة قال: "محمد مصيلحي هو ابن النادي الأهلي وأدى رسالته خلال 37 عاما مع فريق الطائرة كلاعب ومدير فني وأشكره على المهمة الثقيلة التي كان على قدر مسؤوليتها، وبالتأكيد سيتواجد ضمن احتفالية تكريم النادي للفرق المختلفة".

ورحل محمد مصيلحي عن قيادة فريق طائرة رجال الأهلي بعد رحلة استمرت لمدة سبع سنوات كمدير فني.

وواصل مدير النشاط الرياضي بالنادي "حصل مجلس إدارة الأهلي على التقرير السنوي للنشاط الرياضي وتستمر الجلسة حتى السبت المقبل قبل إعلان القرارات تباعا".

وكشف العوضي "اتحاد اليد ألغى المحترفين في منافسات الرجال، لذلك سيكون دعم المحترفين في البطولات الخارجية فقط مثل إفريقيا وكأس العالم للأندية، أما على مستوى السيدات فتستمر السنغالية دونجو كمارا للموسم المقبل".

أما عن السلة فأجاب "أجوستي هو من سيختار المحترف للموسم المقبل لأن ذلك اختصاصه وسنرى رؤيته للصفقة الوحيدة المتاحة لدينا، وتم تجديد تعاقد اللاعبين المنتهية عقودهم ولكن إعلان أسمائهم بعد اعتماد مجلس الإدارة".

وتابع "بالنسبة للكرة الطائرة هناك خيارات متاحة لتعيين المدير الفني وتم عرض الأمر على مجلس الإدارة ولدينا أسماء مدربين أجانب ومصريين ونسير في الطريق الصحيح".

وأردف العوضي "حمدي الصافي رحل عن قيادة فريق السيدات ولديه دور جديد محتمل سيتم الكشف عنه بعد اعتماده، وهناك استقرار على اسم المدرب الجديد وسيتم إعلانه قريبا".

وشدد "اطمئن جماهير الأهلي، نحن لا نتأخر في اتخاذ القرارات ولدينا العديد من اللاعبين مع منتخب مصر في الرياضات المختلفة".

وأوضح العوضي "حققنا لقبي البطولة العربية والسوبر المصري في الكرة الطائرة رجال ولكن خسرنا الدوري والكأس للموسم الثاني على التوالي، نعترف بتلك الخسارة ونبارك للزمالك على إنجازه ونعمل على حل السلبيات خلال الفترة المقبلة".

واختتم مدير النشاط الرياضي بالأهلي تصريحاته "نحن نلعب رياضة لا يوجد من يفوز بكل شيء طوال حياته، نتمنى بالتأكيد الفوز بكل البطولات ولكن المنافسة أمر طبيعي ولمصلحة المنتخب ونعمل دائما على تعزيز إيجابياتنا وحل سلبياتنا".

الأهلي النشاط الرياضي خالد العوضي
نرشح لكم
كرة يد - ديفيز: أعلم أننا سننافس في الموسم المقبل والسكين على رقبتنا.. وموقف التدعيمات كرة سلة - أجوستي: ما حققناه في الأهلي عمل جماعي.. والطموح جزء من هويتنا اسكواش - انتصار مصطفى عسل وهانيا الحمامي في ثاني أيام السلسلة الختامية تنس طاولة – بيان من الاتحاد المصري بشأن عدم مشاركة هنا جودة في بطولة إفريقيا سلة - وكيل أوجي مايو: اللاعب لا يريد اتخاذ إجراءات أخرى ضد الزمالك.. وهذا موقف كيجو كرة يد - الاتحاد المصري يعلن تعديل مواعيد القيد لأندية دوري المحترفين والمرتبط يد - منتخب مصر يتأهل للدور الثاني من كأس العالم للشباب بالفوز على السعودية كرة طائرة - حمدي الصافي يعلن رحيله عن قيادة سيدات الأهلي
أخر الأخبار
ارتبط اسمه بالزمالك.. اجتماع يحسم مصير السومة مع أهلي جدة دقيقة | ميركاتو
الدوري الإسباني - الكشف عن جدول المباريات وختام المسابقة.. وموعد الكلاسيكو 8 دقيقة | الدوري الإسباني
دي ماريزو: مانشستر سيتي يتصدر سباق التعاقد مع ديكلان رايس 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريال مدريد يجدد عقد مدافعه لموسم جديد 26 دقيقة | ميركاتو
خالد العوضي: لا يوجد من يفوز بكل البطولات.. وأحمد إسماعيل حر في اختياراته 29 دقيقة | رياضات أخرى
عكاظ: الهلال لم يستسلم في صفقة لوكاكو.. رفع عرضه وينتظر الرد النهائي ساعة | ميركاتو
يوفنتوس يعلن انفصاله عن دي ماريا ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير يكشف تفاصيل عرض ميلان لنجم منتخب تونس ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 2 على رأسهم صلاح.. 6 لاعبين يغادرون معسكر منتخب مصر 3 خبر في الجول - 3 بنود تخص إنبي في انتقال حمدي فتحي من الأهلي إلى الوكرة 4 بعد خطاب كاف للاتحادات.. تعرف على الأقرب للمشاركة في البطولات الإفريقية من مصر بالموسم المقبل