عكاظ: الهلال لم يستسلم في صفقة لوكاكو.. رفع عرضه وينتظر الرد النهائي

يرفض نادي الهلال الاستسلام في محاولة ضم روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي هذا الصيف، حسب جريدة عكاظ السعودية.

وكانت جريدة اليوم السعودية قد أوضحت يوم الأربعاء أن الهلال فشل في إقناع لوكاكو بالانتقال للدوري السعودي الموسم المقبل.

لكن جريدة عكاظ أوضحت يوم الخميس أن الهلال مازال يضع روميلو لوكاكو في صدارة خياراته التعاقدية.

وأضاف التقرير أن الهلال رفع عرضه للتعاقد مع البلجيكي وينتظر الرد النهائي.

قبل أيام، اجتمع مسؤولو نادي الهلال السعودي مع لوكاكو في باريس من أجل إقناعه باللعب في الدوري السعودي الموسم المقبل، حسب موقع فوت ميركاتو.

وعرضت إدارة الهلال على البالغ من العمر 30 عاما تقاضي 20 مليون دولار في الموسم، وكان المهاجم البلجيكي مهتما بالعرض لكنه يريد المزيد، وفقا للتقارير.

قبل أيام، أوضحت منصة "ريليفو" الإسبانية أن لوكاكو بات مرشحا بقوة لتدعيم صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت التقارير ان الهلال يعمل على إقناع لوكاكو بالانضمام إلى صفوفه خاصة أنه ليس في خطط البلوز للموسم المقبل.

ويسعى الهلال لتعويض فشل التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي اختار الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

لوكاكو خسر مع إنتر نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت قبل الماضي ضد مانشستر سيتي في إسطنبول.

وظهر لوكاكو مع إنتر في 37 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل 14 هدفا وصنع 7.