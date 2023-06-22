يوفنتوس يعلن انفصاله عن دي ماريا

أعلن نادي يوفنتوس يوم الخميس انفصاله عن لاعبه الأرجنتيني أنخل دي ماريا.

أنخل دي ماريا النادي : لاعب حر يوفنتوس

وأفاد يوفنتوس في بيان: "بعد موسم واحد بقميص البيانكونيري انفصل دي ماريا ويوفنتوس".

وأضاف "شكرًا لك على كل شيء أنخل، وكل التوفيق لك في المستقبل".

وانضم البالغ من العمر 35 عاما إلى يوفنتوس في يوليو 2022 قادما من باريس سان جيرمان.

خلال موسم 2022/23 ظهر دي ماريا في 40 مباراة، وسجل ثمانية أهداف، 4 منها في الدوري والـ4 الأخرى في الدوري الأوروبي.

في منتصف فترة لعبه مع يوفنتوس توج أنخل بلقب كأس العالم 2022 مع الأرجنتين.

في السياق نفسه، توصل نادي بنفيكا لاتفاق مع دي ماريا لتدعيم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وكان دي ماريا قد بدأ مشواره في أوروبا عبر بوابة بنفيكا في عام 2007 قادما من نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني ولمدة ثلاثة مواسم.

وكشف فابريزيو رومانو صحفي سكاي المختص بأخبار سوق الانتقالات عن مفاوضات متقدمة بين بنفيكا ودي ماريا.

وأشار رومانو إلى مفاوضات بنفيكا مع دي ماريا وصلت إلى مراحلها الأخيرة ويتبقى تفاصيل صغيرة قبل التوقيع الرسمي.

وتوقع رومانو أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعود دي ماريا إلى بنفيكا البرتغالي مجددا بعد رحيله منذ 13 عاما.

ومنذ قدومه إلى أوروبا في 2007 لعب دي ماريا مع أندية بنفيكا وريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس على الترتيب.