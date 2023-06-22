تقرير يكشف تفاصيل عرض ميلان لنجم منتخب تونس
الخميس، 22 يونيو 2023 - 12:06
كتب : FilGoal
قدم نادي ميلان عرضا رسميا للتعاقد مع الدولي التونسي إلياس السخيري بحسب "توتو ميركاتو" الإيطالي.
إلياس الصخيري
النادي : كولن
وبات السخيري لاعبا حرا عقب نهاية تعاقده مع كولن الألماني بنهاية الموسم المنصرم.
وبحسب موقع "توتو ميركاتو" فإن السخيري تلقى عرضا من ميلان للتوقيع على عقد لمدة 3 سنوات مقابل 2 مليون يورو سنويا.
وأوضحت التقارير أن ميلان انضم لأندية ليون وكريستال بلاس وسيلتا فيجو وإشبيلية، الراغبة أيضا في الحصول على خدمات الدولي التونسي.
صاحب الـ28 عاما ارتدى قميص كولن منذ صيف 2019 قادما من مونبيليه الفرنسي.
وخاض السخيري 133 بقميص كولن وسجل 20 هدفا وصنع 8 آخرين.
وعلى المستوى الدولي لعب السخيري 54 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع آخر.
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