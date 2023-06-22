كرة يد - ديفيز: أعلم أننا سننافس في الموسم المقبل والسكين على رقبتنا.. وموقف التدعيمات

تحدث ديفيد ديفيز المدير الفني لفريق الأهلي لكرة اليد عن صعوبة الموسم المقبل.

وأشار ديفيز إلى علمه بقتال ومنافسة الأهلي الموسم المقبل على كافة البطولات والسكين على رقبته في إشارة إلى تحفز الجماهير من أجل حصد الألقاب وتفادي الهزائم السابقة.

وانضم ديفيد ديفيز لقيادة الأهلي في نهاية أكتوبر الماضي ونجح في حصد ألقاب الدوري وكأس مصر وكأس السوبر الإفريقي، ليتأهل إلى النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.

وقال ديفيز عبر قناة الأهلي: "كان موسما ناجحا مع الأهلي، ومنذ بداية المفاوضات مع خالد العوضي مدير النشاط رأيت مشروعا واضحا ولديه إصرار على ذلك، وقدمنا نصف موسم جيد ولا يزال أمامنا تحديات جديدة".

وشدد "الصعوبات موجودة دائما في الرياضة، لم تكن الأمور سهلة على الإطلاق عند قدومي في منتصف الموسم إلى الأهلي بسبب اختلاف الأجواء هنا عن أوروبا، ولكن الأمور سارت بشكل جيد في النهاية".

وأوضح المدرب الإسباني "لم نقم بثورة داخل فريق الأهلي ولكن تعاملنا بالأدوات المتاحة وسعيد بما حققناه، وأشكر خالد العوضي لأنه شخص يتحلى بالمسؤولية ومتعاون".

وكشف ديفيز "سنقاتل على كل الألقاب الموسم المقبل وأعلم أننا سنفعل ذلك (والسكين على رقبتنا) وبالتأكيد كأس العالم للأندية بطولة قوية تضم أفضل الفرق في العالم وسنبذل قصارى جهدنا".

أما عن خططه المستقبلية أوضح "لا توجد استراتيجية واضحة للموسم المقبل في الوقت الحالي بسبب عدم بدء الإعداد مع اللاعبين ومن المبكر الحديث عن ذلك، هناك لاعبون رحلوا وبالطبع سينضم آخرون ولكن سنتحدث مع إدارة النشاط الرياضي في الوقت المقبل".

وواصل "هدفنا تقوية الفريق والظهور بصورة جيدة خلال الموسم المقبل ولا يمكنني الحديث الآن عن التدعيمات، أصل القاهرة الأسبوع القادم ومن اليوم الأول ساجتمع وابدأ الإعداد لما هو قادم".

وبالحديث عن الموسم المقبل كشف ديفيز "حققنا لقبي الدوري والكأس الموسم الماضي، وبالتالي سيحاول الجميع الفوز عليك وهو ما يجعل الموسم المقبل صعبا وسنستعد لذلك بشكل جيد".

واختتم المدرب الإسباني تصريحاته "تواجدت في مصر من قبل وفهمت ثقافة الشعب من اليوم الأول وأعلم متطلبات جماهير النادي الأكثر شعبية في البلاد وهو ما يصعب المهمة، ولكن أطالب الجماهير بالصبر وأعدهم معا سنحقق كل شيء".

ويشارك الأهلي في منافسات كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) في نوفمبر المقبل بالبطولة المقرر إقامتها في السعودية.

وتأهلت فرق ماجديبورج الألماني وكيلسي البولندي والنجمة البحريني وسان فيرناندو الأرجنتيني والخليج والنور من السعودية رفقة الأهلي المصري إلى كأس العالم للأندية.

ويتبقى خمسة مقاعد لكل من بطل أمريكا الشمالية وبطل أوقيانوسيا وبطل البطولة العربية بالإضافة لفريقين ببطاقة دعوة من الاتحاد الدولي.