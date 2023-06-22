في الـ37 من عمره.. دجيكو ينضم لعملاق تركيا

الخميس، 22 يونيو 2023 - 11:50

كتب : FilGoal

إدين دجيكو - إنتر وميلان

أعلن نادي فنربخشة التركي ضم البوسني إدين دجيكو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع إنتر ميلان.

وأوضح النادي في بيان صباح الخميس: "وصل دجيكو إلى اسطنبول قبل قليل لاجتياز الفحوصات الطبية وتوقيع العقود".

وذكرت تقارير أن دجيكو - 37 عاما - كان ينتظر عرضا للاستمرار مع إنتر. لكن ذلك لم يحدث.

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كان أليساندرو لوتشي وكيل دجيكو يتفاوض مع الجانب التركي على الصفقة خلال الأيام القليلة الماضية، وظهرت بعض الصعوبات قبل يومين. لكن تم تسوية الأمر كما كان متوقعًا.

كان دجيكو قد انضم إنتر قادما من روما في صيف 2021 في صفقة كلفت خزائن النيراتزوري أقل من مليوني يورو بحسب التقارير.

وفاز معهم بكأس إيطاليا مرتين ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.

ولعب إدين بقميص إنتر 101 مباراة وسجل 31 هدفا.

قبلها خاض دجيكو مع ذئاب العاصمة 260 مباراة، سجل خلالها 119 هدفا، وحقق كأس إيطاليا فقط.

ولعب الدولي البوسني لنادي مانشستر سيتي في الفترة ما بين (2011- 2015) وسجل 72 هدفا في 189 مباراة.

إدين دجيكو إنتر فنربخشة
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