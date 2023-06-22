فينالدوم يلمح لإمكانية العودة إلى سان جيرمان

ألمح جيني فينالدوم لاعب وسط باريس سان جيرمان الذي لعب الموسم الماضي معارا لروما إلى إمكانية البقاء في صفوف الفريق الباريسي رغم الصعوبات التي عانى منها هناك.

في صيف 2021 ترك فينالدوم ليفربول بعد 5 سنوات ناجحة وانتقل كلاعب حر إلى باريس سان جيرمان، لكنه فشل في التأقلم مع البارسيين حتى انتقل إلى روما معارا.

وقال فينالدوم في تصريحات نشرتها جريدة ليكيب: "إذا كان باريس سان جيرمان يرغب في الاحتفاظ بي فسأبقى".

وأضاف "كان الأمر صعبا للغاية في بداية مشواري مع سان جيرمان، أعتقد أن اللاعب يحتاج إلى الشعور بأنه مرغوب فيه بالنادي ويمكنهم الاعتماد عليه".

وينتهي عقد فينالدوم مع سان جيرمان في صيف 2024.

وشدد الدولي الهولندي "أنت بحاجة إلى الاستمتاع أيضا. هذا ما أحتاجه".

وتابع "يمكنني القول إنني أصبحت لاعبا أفضل منذ أن قابلت جوزيه مورينيو في روما".

وخاض اللاعب المخضرم 14 مباراة فقط في الدوري هذا الموسم مع الجيالوروسي، بعدما غاب عن النصف الأول من الموسم بسبب كسر في الساق.

video:1