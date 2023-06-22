ديلي ميل: أونانا المرشح الأول لتعويض دي خيا

الخميس، 22 يونيو 2023 - 11:27

كتب : FilGoal

أندري أونانا - إنتر ميلان

بات أندري أونانا حارس إنتر ميلان المرشح الأول لتعويض ديفيد دي خيا حال رحيله عن مانشستر يونايتد.

وينتهي تعاقد دي خيا مع مانشستر يونايتد بنهاية شهر يونيو الجاري.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مغادرة ديفيد دي خيا لمانشستر يونايتد وتعاقد النادي مع حارس جديد هو خيار يتم دراسته حاليًا.

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وأوضحت الصحيفة أن هذا السيناريو إذا حدث فإن أونانا هو المرشح الأول لتعويض دي خيا.

قائمة مانشستر يونايتد الأولية للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2023-2024 شهدت عدم تواجد حارس المرمى ديفيد دي خيا.

وأوضح يونايتد عبر موقعه الرسمي أن عدم تواجد اسم دي خيا يأتي في ظل المفاوضات الجارية معه من أجل تجديد تعاقده.

شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية ذكرت في وقت سابق أن أونانا يعد أحد الخيارات التي تم مناقشة إمكانية ضمها الصيف الحالي ليونايتد الذي قد يجد منافسه من تشيلسي.

وأوضح التقرير أن إنتر قد يطلب 70 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن أونانا في ظل استمرار تعاقده حتى صيف عام 2027.

وأشار التقرير إلى أنه حال عدم تجديد تعاقد ديفيد دي خيا ورحيله الصيف الجاري فإن فكرة التقدم بعرض لأونانا ستصبح كبيرة.

لكن إن بقى دي خيا وهو ما يريده الحارس الإسباني فإن نوتنجام فورست سيتقدم بعرض لتحويل إعارة دين هندرسون إلى انتقال نهائي وبناء عليه سيتوجه يونايتد للبحث عن حارس شاب يستطيع التطور.

وسيكون ذلك الهدف هو صاحب الـ20 عاما وحارس مرمى أندرلخت البلجيكي، بارت فيربروجين والذي يرغب برايتون وبيرنلي في ضمه كذلك.

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