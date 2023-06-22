كرة سلة - أجوستي: ما حققناه في الأهلي عمل جماعي.. والطموح جزء من هويتنا

يرى أجوستي بوش المدير الفني لفريق رجال سلة الأهلي أن ما حققه الفريق آخر موسمين إنجاز جماعي بداية من مجلس الإدارة وصولا للاعبين وليس عمل فردي منه.

ونجح أجوستي بوش في حصد تسع بطولات مختلفة خلال موسمين منذ توليه قيادة الأهلي.

وقال أجوستي عبر قناة الأهلي: "قدمنا موسمين رائعين، وهو عمل جماعي وليس عمل من أجوستي فقط، هناك تعاون مع النشاط الرياضي ومجلس الإدارة ونحن كفريق بالطبع نريد العمل في أفضل الظروف".

وشدد المدرب الإسباني "بالطبع لن نجد ظروف أفضل من العمل في الأهلي ونتطلع لإنجازات أكثر مستقبلا".

وتابع "بطولة الدوري الإفريقي BAL كل موسم تكون أصعب بسبب تطور المستويات، في رأيي أن النسخة الأخيرة هي الأصعب والجميع شاهد صعوبة المباريات ولكن هدفنا كان اللقب ونحن محظوظون بتحقيق ذلك".

ونجح الأهلي في تحقيق لقب الدوري الإفريقي في نسخته الأخيرة متفوقا على دوان السنغالي، كما حسم الأحمر تأهله للنسخة المقبلة بصفته بطل الدوري.

وبسؤاله عن تباين أداء فريقه في شوطي المباراة أجاب "أعتقد أنها مجرد ظروف للمباراة، ربما بالفعل نكون أفضل بداية من الفترة الثالثة بسبب دخول اللاعبين في أجواء اللقاء، من حق الجماهير التساؤل عن تباين الأداء في الشوطين ولكن أعدهم أننا سنسعى للتحسن في ذلك الأمر".

أما عن بطولة العالم في سنغافورة أوضح "من المبكر الحديث عن ذلك، هناك عامل حاسم وهو إقامة كأس العالم للمنتخبات قبلها بشهر تقريبا وبالتالي سيكون فارق زمني قصير للتحضير".

وتابع "بطولة العالم للأندية ستكون صعبة للغاية وهناك عوامل لا يمكننا التحكم فيها وهي انطلاقها قبل بداية الموسم، لا أعلم إلى أي مستوى سنصل ولكننا سنحاول تقديم الأفضل".

وشدد أجوستي "علينا أن ندرك في نفس الوقت الواقع الذي نعيشه، بطولة العالم صعبة جدا وأعتقد أنه لم يسبق وفاز فريق إفريقي بأي مباراة في تاريخ البطولة ولكن سنبذل ما في وسعنا".

وأسفرت قرعة كأس الانتركونتيننتال "بطولة العالم للأندية" عن وقوع الأهلي في مجموعة تضم فرانكا البرازيلي بطل الأمريكيتين وفريق إجنيت بطل دوري التطوير الأمريكي G League.

وتقام منافسات كأس العالم لأندية السلة خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر المقبل في سنغافورة.

وأوضح أجوستي "خالد العوضي شخص طموح للغاية وبصفته لاعب سابق في الأهلي يعلم جيدا طموحات ومتطلبات النادي، وبشكل عام هناك تعاون كبير بيننا ونسعى سويا لتوفير متطلبات فريق السلة".

وشدد المدرب الإسباني "الموسم المقبل سيكون أصعب بكل تأكيد بعد إنجازاتنا آخر موسمين، ولكن هناك كلمة رئيسية وهي الطموح، لا أحد يضمن في الرياضة فوزه بجميع البطولات ولكن يجب التحلي بالطموح للفوز بكل شيء وهو يمثل جزء من هوية الأهلي التي تنتقل إلى اللاعبين".

واختتم أجوستي تصريحاته برسالة قائلا: "كل مرة أتحدث عن جماهير الأهلي أشكرهم كثيرا على دعمهم، لم نحظ بفرصة اللعب في ملاعب ممتلئة بالجمهور بشكل متواصل ولكن كل مرة نلعب أمامهم، يمنحونا دعم كبير ونرى ذلك الدعم عند مقابلتنا في الشارع وثقتهم الكبيرة فينا".