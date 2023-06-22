تقرير: مودريتش وقع اتفاقية ملزمة مع ريال مدريد.. ومهلة أخيره للتراجع عن قراره

الخميس، 22 يونيو 2023 - 11:11

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ريال مدريد

وقع النجم الكرواتي لوكا مودريتش اتفاقية مع نادي ريال مدريد بشأن تجديد تعاقده بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وانتهى تعاقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي واعتاد صاحب الـ37 عاما مؤخرا تجديد تعاقده كل موسم بالاتفاق مع إدارة النادي الإسباني.

وبحسب صحيفة صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن مودريتش وقع اتفاقية مع ريال مدريد تكون ملزمة ابتداء من الشهر المقبل.

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وأضافت التقارير أن النجم الكرواتي أمامه حتى نهاية الشهر الجاري لاتخاذ قراره دون العودة لناديه.

وتحاول بعض الأندية السعودية إقناع مودريتش بالترتجع عن قراره والرحيل عن ريال مدريد.

ويأتي الأهلي والهلال في مقدمة الأندية الراغبة في الحصول على خدمات لوكا مودريتش بداية من الموسم المقبل.

جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، ذكر أن مورديتش رفض عرضا يستمر لثلاث سنوات مقابل 200 مليون يورو.

وبناء عليه ينوي اللاعب الكرواتي الاستمرار مع ريال مدريد لعام آخر.

ويرى مودريتش وفقا للتقرير أن عائلته مستمتعة بالعيش في العاصمة الإسبانية مدريد ولا تفضل الرحيل عنها.

وانضم مودريتش إلى ريال مدريد قادما من توتنام في عام 2012 مقابل 35 مليون يورو.

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