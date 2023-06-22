تقرير: مفاوضات الهلال تنحصر بين أليجري ولوبيتيجي

الخميس، 22 يونيو 2023 - 10:53

كتب : FilGoal

ماكس أليجري - المدير الفني يوفنتوس

انحصرت مفاوضات نادي الهلال السعودي بين الثنائي ماسيمليانو أليجري وجولين لوبيتيجي.

ويسعى الهلال للتعاقد مع مدير فني جديد خلفا للأرجنتيني رامون دياز الذي رحل بنهاية عقده.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن مفاوضات الهلال انحصرت بين الثنائي أليجري مدرب يوفنتوس ولوبيتيجي مدرب وولفرهامبتون.

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وأوضحت التقارير أن سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو وماركو سيلفا مدرب فولام اعتذرا عن تدريب الهلال لارتباطهما بتعاقد.

ويرتبط كونسيساو بعقد مع بورتو حتى صيف 2024 وهو نفس موعد نهاية عقد سيلفا مع فولام.

شبكة "بي إن سبورتس" ذكرت في وقت سابق أن أليجري يتفاوض مع مسؤولي الهلال السعودي.

وكشف التقرير أن العرض يشمل مدة التعاقد لمدة عامين مقابل 20 مليون يورو في الموسم.

وكيل أليجري

كشف جيوفاني برانشيني وكيل ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس حقيقة الأخبار حول العروض السعودية المقدمة للمدرب.

وقال برانشيني في وقت سابق لـ FilGoal.com: "عروض لأليجري من السعودية؟ هذه أخبار غير صحيحة، إحدى الصحف الإيطالية التي كانت يوما ما موثوقة ومحترمة تقوم اليوم باختلاق الأخبار، كوكيل لأليجري ليس لدي الوقت لتحمل عواقب اختلاق هذا الخبر".

وينتهي تعاقد الإيطالي مع البيانكونيري في 2025.

وبحسب التقارير فأن المدرب الإيطالي أصبح قريبا من الرحيل عن صفوف النادي.

وقاد أليجري يوفنتوس خلال ولايته الثانية، في 108 مباراة دون التتويج بأي لقب، حقق الفوز في 58 وتعادل في 21 وخسر 29.

ودرب أليجري أندية سبال وليكو وساسولو وكالياري وميلان ويوفنتوس.

صاحب الـ 55 عاما توج خلال مسيرته كمدرب بالدوري الإيطالي 6 مرات وكأس إيطاليا 4 مرات وكأس السوبر الإيطالي 3 مرات.

الهلال السعوي أليجري لوبيتيجي
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