مصدر من الزمالك لـ في الجول: التأني في تدعيم حراسة المرمى لحين حسم مصير عواد وأحمد نادر

يتأنى نادي الزمالك في تدعيم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية لحين حسم موقف ثنائي الفريق.

وعاد أحمد نادر السيد حارس الزمالك الشاب بعد انتهاء فترة إعارته مع فيزيلا البرتغالي.

بينما يرغب نادي فاركو في تدعيم مركز حراسة المرمى لديه بضم محمد عواد حارس الزمالك.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "الزمالك يتأنى في تدعيم مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة لحين تحديد مصير محمد عواد وأحمد نادر السيد النهائي".

وأضاف "انتهت إعارة أحمد نادر السيد مع فيزيلا البرتغالي، ومن المتوقع مشاركة اللاعب في تدريبات الزمالك بعد فترة عيد الأضحى".

وكشف المصدر "يرغب نادي فاركو في ضم محمد عواد ولكن لم يتحدد الموقف حتى الآن في انتظار ما سيحدث الفترة المقبلة".

واختتم تصريحاته "الزمالك سينتظر المصير النهائي للثنائي عواد وأحمد نادر قبل تحديد موقفه من تدعيم مركز حراسة المرمى".

وكان FilGoal.com قد علم بنية الزمالك في دخول مفاوضات مع نادي فاركو من أجل التعاقد مع محمود حمادة لاعب الوسط في ظل رغبة النادي في ضم محمد عواد.

على أن تكون كل صفقة منفصلة عن الآخرى ولكل منهما قيمتها المادية الخاصة بها.

ومن المنتظر أن تكون هذه الصفقة بداية التعامل من جديد بين الزمالك وفاركو بعد إنهاء إعارة محمد صبحي مع فاركو وعودته للقلعة البيضاء بداية الموسم الجاري.

محمود حمادة لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عاما لعب الموسم الحالي في الدوري مع فاركو 31 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

بينما أحمد نادر السيد كان قد وقع في يناير 2021 على عقود تواجده مع الزمالك لثلاثة مواسم مقبلة.

حارس مرمى الزمالك شارك مع فريق فيزيلا البرتغالي تحت 23 عاما خلال 12 مباراة واستقبلت شباكه 18 هدفا وحافظ على نظافة شباكه خلال 4 مباريات.

أحمد نادر السيد سبق وأن حصل على جائزة أفضل حارس في بطولة كأس العرب للشباب التي أقيمت في السعودية.

وشارك أحمد نادر في جميع مباريات البطولة مع الفراعنة، وسكنت شباكه 3 أهداف في المسابقة التي حصل عليها منتخب السعودية وحل منتخب مصر خلالها وصيفا.