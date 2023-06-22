اسكواش - انتصار مصطفى عسل وهانيا الحمامي في ثاني أيام السلسلة الختامية

اختتمت منافسات ثاني أيام بطولة السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في موسم الاسكواش للرجال والسيدات.

وشهد اليوم الثاني استمرار تلتفوق مصري في المباريات، مقابل خسارة وحيدة كانت لطارق مؤمن أمام الإنجليزي محمد الشوربجي.

وتقام مباريات البطولة خلال الفترة من 20 إلى 25 يونيو الجاري على ملاعب سوديك في التجمع.

وشهدت البطولة انسحاب مروان الشوربجي بسبب الإصابة ويشارك طارق مؤمن بدلا منه.

وجاءت نتائج اليوم كالآتي:

انتصار النيوزلاندية جويل كينج أمام الإنجليزية جيورجينا كينيدي 2-1

خسارة طارق مؤمن أمام الإنجليزي محمد الشوربجي 0-2

فوز هاني الحمامي أمام نوران جوهر 2-1

انتصار مصطفى عسل ضد البيروفي دييجو إلياس 2-1

فوز البلجيكية نيلي جيليس على الأمريكية أوليفيا فليتشر 2-1

فوز مازن هشام على الفرنسي فيكتور كروين 2-0

وتقام البطولة بنظام المجموعتين في كل منافسة من الرجال والسيدات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لنصف النهائي.

وحال انتهى اللقاء بنتيجة 2-0 يحصد الفائز على 4 نقاط والخسارة بلا رصيد من النقاط.

أما إذا انتهت النتيجة بـ 2-1 يحصد الفائز على 3 نقاط والخاسر على نقطة واحدة.

وجاء ترتيب المجموعات حتى الآن كالآتي:

المجموعة الأولى:

1- مصطفى عسل 7 نقاط من مباراتين

2- دييجو إلياس 5 نقاط من مباراتين

3- مازن هشام 4 نقاط من مباراتين

4- فيكتور كروين 0 نقاط من مباراتين

المجموعة الثانية:

1- محمد الشوربجي 4 نقاط من مباراة

2- علي فرج 3 نقاط من مباراة

3- بول كول 1 نقطة من مباراة

4- طارق مؤمن 0 نقطة من مباراة

وينتهي دور المجموعات غدا الجمعة.