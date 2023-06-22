مواعيد مباريات الخميس 22 يونيو 2023.. الأهلي في الدوري ومواجهتان بكأس مصر

يشهد اليوم الخميس الموافق 22 من شهر يونيو 2023 عودة الأهلي لخوض منافسات الدوري المصري.

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الدوري المصري

يلعب الأهلي أمام حرس الحدود في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر.

ويقام اللقاء في التاسعة والنصف مساء على استاد الكلية الحربية.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 62 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي خاض ست مباريات أكثر.

بينما حرس الحدود يتذيل الترتيب برصيد 20 نقطة.

كأس مصر

تنطلق منافسات ثمن نهائي كأس بإقامة مباراتين اليوم الخميس.

ويلعب بيراميدز وصيف النسخة الماضية أمام الاتحاد في السادسة والنصف مساء.

بينما سيراميكا كليوباترا فيلعب مباراته أمام المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء.

وتذيع قناة أون تايم سبورتس 2 المباراتين.