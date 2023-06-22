ليكيب: ميلان يتفوق على برشلونة وباريس سان جيرمان في صراع ضم موهبة تركيا

يتفوق ميلان على برشلونة وباريس سان جيرمان للحصول على خدمات أردا جولير الموهبة التركية لاعب فنربخشة.

ويمتلك التركي البالغ 18 عاما شرطا جزائيا في تعاقده بقيمة 17.5 مليون يورو ويجذب اهتمام كبار الأندية الأوروبية.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان معجب بأداء اللاعب ويأمل في ضمه لتعويض رحيل براهيم دياز.

ويسرع ميلان المفاوضات لإتمام الصفقة حيث سيفسح المجال للاعب من أجل المشاركة.

وأوضح التقرير أن باريس سان جيرمان أبدى اهتماما بضم اللاعب لكن ربما لا يتحرك بعيدا من أجل ضم اللاعب.

ويركز باريس على ضم ماركو أسينسيو وكذلك برناردو سيلفا اللذان يلعبان في نفس المركز.

ويشغل الموهبة التركية البالغ 18 عاما مركز الظهير الأيمن.

وخاض جولير 35 مباراة بقميص فنربخشة وسجل 6 أهداف وصنع 7 في جميع المسابقات.

ومنذ أن بدأ مشواره مع الفريق الأول خاض 51 مباراة سجل 9 وصنع 12.

وارتدى جولير قميص منتخب تركيا بخوض 4 مباريات وسجل هدفا الأسبوع الجاري ضد ويلز في تصفيات يورو 2024.

وتوج جولير بلقب كأس تركيا الموسم المنصرم.