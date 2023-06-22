تنس طاولة – بيان من الاتحاد المصري بشأن عدم مشاركة هنا جودة في بطولة إفريقيا

الخميس، 22 يونيو 2023 - 00:46

كتب : أحمد الخولي

هنا جودة

أصدر الاتحاد المصري لتنس الطاولة بيانا رسميا صباح اليوم الخميس لتوضيحه سبب اعتذار هنا جودة عن عدم المشاركة في بطول إفريقيا للناشئات.

وأوضح الاتحاد المصري أن هنا جودة تقدمت باعتذار رسمي عن المشاركة في البطولة لرغبتها في التواجد في بطولة العالم للسيدات في العاصمة الكرواتية زغرب والتي تتعارض مواعيدها مع مسابقة إفريقيا.

وأكد اتحاد تنس الطاولة أن هنا ضمنت بالفعل تأهلها لبطولة العالم للناشئات لكونها المصنفة الثالثة على مستوى العالم دون احتياجها للمشاركة في بطولة إفريقيا.

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وأشار الاتحاد إلى أنه حريص على مصلحة اللاعبة فيما لا يتعارض مع مصلحة المنتخب فقد قرر قوبل اعتذارها كي يساعدها في الارتقاء بتصنيفها الدولي خاصة وأن المنافسة في إفريقيا محسومة بنسبة كبيرة للمنتخب المصري للناشئات.

ويؤكد الاتحاد وقوفه على مسافة واحدة من الجميع بما يتناسب مع جهدهم المبذول لرفعة المنتخب.

وجاء البيان كالتالي:

هنا جودة تنس طاولة
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