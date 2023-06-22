سلة - وكيل أوجي مايو: اللاعب لا يريد اتخاذ إجراءات أخرى ضد الزمالك.. وهذا موقف كيجو

الخميس، 22 يونيو 2023 - 00:14

كتب : FilGoal

أو جيه مايو - لاعب سلة الزمالك

كشف بانوس ديامانتوبولوس وكيل أوجي مايو المحترف السابق في فريق الزمالك لكرة السلة عن جديد أزمة مستحقات اللاعب المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وقال بانوس عبر قناة صدى البلد: "اللاعب تجربته مع الزمالك كانت عظيمة والمسؤولين على قدر عالي من الاحترام ولكن الأزمة الوحيدة كانت في المستحقات المالية والتي تأخرت لمدة شهرين وهي التي تأخر أمر تجديده مع الزمالك".

وأضاف "اللاعب يحترم المسؤولين في الزمالك والعلاقة بينهما جيدة جدا لكنه لا يريد أن يتخذ إجراءات أكبر من شكوى الزمالك ويتمنى أن يكون الحل سريع بشأن المستحقات المتأخرة".

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وأكمل "مايو يريد أن يحصل أولا على مستحقاته وأن تركز تجربته بعدها مع الزمالك على الفريق وأن تكون على قدر كبير من الاحترافية بدلا أن تكون متعلقة بالمستحقات المتأخرة فقط".

وأردف "اللاعب يتمنى العودة إلى الزمالك ومصر ولكن الأهم أن يتم حل المشكلة بدلا من إضاعة الوقت أكثر من ذلك".

وأوضح "نتفهم وجود أزمة مالية في الزمالك وكذلك أزمة الدولار في مصر ولكن غير منطقي أن يظل اللاعب كل هذه الفترة دون أن يحصل على مستحقاته المالية".

وبسؤاله هل هناك أندية مصرية ترغب في ضم كيجو رد قائلا في ختام حديثه: "بالتأكيد إذا فتحنا الباب أمام الأندية المصرية سيكون هناك اهتمام من بعض الفرق لكن كيجو يرغب في اللعب في أوروبا وينتظر أيضا حل أزمة مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن رغبة الزمالك في استعادة خدمات المحترف الأمريكي أوجي مايو في الفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد دعم صفوفه بالأمريكي مايو في منتصف ديسمبر الماضي لخوض المتبقي من الموسم.

وانتهى موسم مايو مع الزمالك في أبريل الماضي.

ونجح مايو في قيادة الزمالك لنهائي كأس مصر لأول مرة منذ 2007 بعد التغلب على الاتحاد في نصف النهائي.

وحصل الزمالك على وصافة اللقب في ختام موسمه بعد مباراة مثيرة أمام الأهلي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 72-65 في الثواني الأخيرة.

وسبق للأمريكي أن لعب لأندية دالاس مافيريكس ونادي ميمفيس جريزليس ونادي ميلووكي.

وكانت آخر محطات مايو في نادي الفتح السعودي لخوض نهائيات الدوري السعودي بعد انتهاء الدوري المصري.

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