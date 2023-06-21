أمين عمر يدير مباراة حرس الحدود والأهلي

أعلن اتحاد الكرة اليوم الأربعاء إسناد مباراة حرس الحدود والأهلي للحكم أمين عمر.

وأوضح اتحاد الكرة أن أحمد عبد الغني سيتولى مهمة الحكم المساعد الأول، فيما سيكون رمضان هنداوي الحكم المساعد الثاني.

فيما يتولى محمد إبراهيم الدسوقي مهمة الحكم الرابع.

وسيتواجد في تقنية الفيديو مصطفى الشهدي ويعاونه هيثم الشريف.

وأدار أمين عمر مباراتين للأهلي الموسم الجاري ضد فيوتشر وانتهت بالتعادل بهدف لمثله، وضد الداخلية وفاز فيها المارد الأحمر بأربعة أهداف لهدف.

فيما أدار أمين عمر مباراة وحيدة لحرس الحدود انتهت بالتعادل السلبي مع سيراميكا كليوباترا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري بـ62 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر وللمارد الأحمر ست مباريات أقل.

أما حرس الحدود فيأتي في المركز الـ18 بـ20 نقطة بعدما خاض 30 مباراة.