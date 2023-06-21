شيحة: دعونا نحصد النقاط المتبقية لبقاء الإسماعيلي في الدوري قبل الحديث عن الأزمات

طالب محمد شيحة نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون النادي الإسماعيلي بالانتظار حتى يضمن الفريق البقاء في الدوري وبعدها يتم الحديث عن كل القضايا والأزمات المتعلقة بالنادي.

وقال شيحة عبر قناة صدى البلد: "دعونا نحصد الـ4 نقاط المتبقية لبقاء الإسماعيلي في الدوري وافعلوا بعدهأ أي شيء".

وأضاف "الإسماعيلي تلقى خطابا من فيفا يفيد بتقدم التونسي نور الزمان الزموري بشكوى ضد النادي للحصول على مستحقاته المتأخرة".

وأكمل "لم نقصر مع فراس شواط وأزمته بسبب عدم حصوله على مستحقاته في الموعد المحدد".

وأوضح "فراس شواط حصل منا على 110 ألف دولار ولم يحصل على أي مستحقات من المجلس السابق الذي تعاقد معه".

وشدد "ليس لنا وضع أو دور في النادي نعمل فقط كمشجعين ومحبين للنادي حتى ترسو السفينة على بر آمن".

وأفصح شيحة "لا يوجد انتخابات في الإسماعيلي وعائلة (العثمانيون) هي التي تتحكم في الانتخابات ومن يفوز ومن يخسر وأن يكون هناك مجلس إدارة للنادي أم لا".

وتعجب قائلا "هل يجوز أن يكون محامي عبد الرحمن مجدي الذي تقدم بشكوى ضد الإسماعيلي هو نفسه محامي النادي الإسماعيلي، كيف سيدافع عنا وهو يريد مصلحة لاعبه".

وأتم تصريحاته "علي أبو جريشة كبير الإسماعيلية في كرة القدم وطلبت منه أن يأتي ويعمل معنا ليفيد النادي مثلما كان ضمن اللجنة الفنية التي تعاقدت مع أسماء كبيرة للنادي مثل عصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد عادل عبد المنعم وعبد الله جمعة عواض لكنه رفض لأسباب صحية".